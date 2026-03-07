Pixar разрабатывает третий фильм во вселенной «Корпорации монстров»

Анимационная студия Pixar официально работает над новой полнометражной частью франшизы «Корпорация монстров».
Информация об этом появилась в большом материале The Wall Street Journal, посвященном внутренней кухне студии в преддверии выхода ее нового фильма «Хопперы».
Оригинальная «Корпорация монстров» Питера Доктера вышла в 2001 году и собрала более полумиллиарда долларов, а приквел 2013 года «Университет монстров» заработал еще больше — 743 млн.
Позже франшиза обросла анимационным сериалом «Монстры за работой», который продержался два сезона. Детали нового фильма пока держатся в секрете. Режиссер, сюжет и временные рамки пока неизвестны.
Тем временем новый фильм студии «Хопперы» стартовал с 3,2 млн долларов на предпоказах и, по прогнозам, соберет до 40 млн в дебютный уикенд.