Квентин Тарантино поставит в лондонском Вест-Энде собственную пьесу

Афиша Daily
Фото: Gilbert Flores/WWD

Квентин Тарантино, отказавшись от съемок «Приключений Клиффа Бута» и «Кинокритика», вернется к режиссуре на театральной сцене.

По данным Variety, постановщик написал оригинальную пьесу в жанре «старомодной британской фарсовой комедии». Постановка планируется в лондонском Вест-Энде.

Премьера может состояться осенью 2026 года. Сам Тарантино ранее намекал, что готов посвятить театральному проекту «полтора-два года». Состав труппы пока не раскрывается. По одним данным, режиссер может привлечь голливудских звезд, по другим — сделать ставку на смесь восходящих и маститых актеров.

Параллельно Тарантино недавно сам появился на экране. Он сыграл в фильме Джейми Адамса «Only What We Carry» с Шарлоттой Генсбур и Саймоном Пеггом. Режиссер картины назвал его «прирожденным актером».

