13-летняя Алиса Теплякова окончила РГГУ и получила диплом психолога

Темой выпускной работы Тепляковой была взаимосвязь особенностей мышления и эмоциональной сферы у детей пяти-семи лет. По информации РБК, у комиссии было много вопросов к работе, а ее оригинальность оценили в 15%. Впрочем, позднее в РГГУ объяснили это «особенностью работы системы „Антиплагиат“ и ошибкой при загрузке на проверку».