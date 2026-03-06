Джулия Фокс снимется с Пэрис Хилтон и Лукасом Гейджем в комедии «Столкновение сквозь снег»

Tom Ford представил коллекцию одежды по мотивам «Американского психопата»
Фото: juliafox

Американская актриса Джулия Фокс, известная по фильмам «Неограненные драгоценности» и «Присутствие», снимется с Пэрис Хилтон и Лукасом Гейджем («Улыбка 2», «Белый лотос») в фильме «Столкновение сквоз снег» («Clashing through the snow»). Об этом сообщил Deadline.

Рождественскую комедию выпустит Amazon MGM Studios и компания Wonderland Sound and Vision. В актерский состав проекта войдут Кристофер Брайни («Этим летом я стала красивой») и Мишель Рэндольф («Лэндмен», «Крик 7»).

Фокс сыграет в картине культовую рок-артистку. Сюжет будущей ленты пока не раскрывают. Однако проект описывают как «„Самолетом, поездом, машиной“ для современных поколений».

Режиссером фильма станет Карлсон Янг, известный по ромкому «Повышение». Продюсерами комедии будут Макджи и Мэри Виола, а также Лена Роклин из Luber Roklin Entertainment.

Исполнительным продюсером ленты выступит Кайл Лукер из Industry Entertainment наряду с обладателем премии «Оскар», сценаристом и режиссером Ари Санделом. Сценарий ленты написали Дэниел Макки и Ребекка Юинг.

