Джулия Фокс снимется с Пэрис Хилтон и Лукасом Гейджем в комедии «Столкновение сквозь снег»

Американская актриса Джулия Фокс, известная по фильмам «Неограненные драгоценности» и «Присутствие», снимется с Пэрис Хилтон и Лукасом Гейджем («Улыбка 2», «Белый лотос») в фильме «Столкновение сквоз снег» («Clashing through the snow»). Об этом сообщил Deadline.