Netflix прекратил сотрудничество с брендом Меган Маркл

Афиша Daily
Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix и герцогиня Сассекская Меган Маркл прекратили сотрудничество. Об этом сообщил CNN.

Netflix больше не будет поддерживать бренд Маркл As Ever. Платформа опубликовала заявление, в котором высоко оценила продукцию марки и саму Меган.

«Страсть Меган к тому, чтобы делать повседневные моменты прекрасными и простыми, вдохновила на создание бренда As ever, и мы рады, что сыграли свою роль в воплощении этой идеи в жизнь», — заявили в Netflix.

Представители компании добавили, что, «как и планировалось, Меган продолжит развивать бренд и самостоятельно выведет его на новый этап». As Ever появился 11 месяцев назад как поставщик продуктов и товаров для дома.

Netflix выступал инвестором бизнеса герцогини. В рамках него Маркл продавала ароматические свечи стоимостью в 64 доллара, мед, вино и закладки для книг, а также джем, чай и смеси для выпучки.

Ранее стриминговая платформа переосмыслила отношения с Маркл и ее супругом, принцем Гарри. Герцог и герцогиня подписали новый, менее выгодный договор, который предполагает возможность для Netflix отказаться от новых проектов пары.

