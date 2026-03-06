Бренд You Wanna присоединился к акции фонда «Семья Вместе», чтобы поддержать мам особенных детей

Часть выручки от продаж во всех магазинах 8 марта You Wanna направит в фонд «Семья вместе». По ссылке можно также сделать пожертвование на любую сумму, чтобы помочь детям и их родителям справляться с жизненными вызовами.



Фонд «Семья вместе» открывает Семейные дома и Семейные комнаты, где родители могут бесплатно жить рядом с ребенком на протяжении всего периода его лечения и реабилитации. Организация развивает в России систему семейно-ориентированной медицины и помогает повышать качество жизни детей с особыми потребностями и их близких.