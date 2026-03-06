Uniqlo выпустит коллекцию одежды совместно с Disney и «Формулой-1»

Про детеныша макаки Панча появилась браузерная игра
Афиша Daily
Фото: Uniqlo

В конце марта японский бренд Uniqlo выпустит коллекцию одежды в коллаборации с Disney и «Формулой-1», сообщает Hypebeast. В капсулу войдут взрослые и детские футболки с принтами. Релиз запланирован на конец марта.

Всего будет представлено три дизайна. Черная футболка получила принт в виде дороги, тянущейся вдоль позвоночника. На одной из белых моделей спереди изображена гоночная трасса в форме головы Микки Мауса, а на спине расположен календарь гонок этого сезона. Третья футболка — тоже белая —украшена крупным черно-белым принтом в шашку и логотипами Микки Мауса и «Формулы-1».

© Uniqlo
© Uniqlo
© Uniqlo
© Uniqlo
© Uniqlo

Это не первая коллаборация «Формулы-1» и Disney. Ранее с ними объединился бренд Gentle Monster и выпустил коллекцию оправ, напоминающих гоночные автомобили.

В линейку вошли восемь моделей очков, каждая представлена в нескольких цветах. Все оправы отличаются сложными формами, похожими на обтекаемые корпусы болидов. У некоторых моделей есть «крыша» над переносицей и полосы, имитирующие гоночный окрас. Сбоку на оправе разместили логотип «Формулы-1» вместе с силуэтом Микки Мауса.

Walt Disney