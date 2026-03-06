Про детеныша макаки Панча появилась браузерная игра

Бывший разработчик Fortnite Ричи Брэнсон создал игру Zoo Fighter, навеянную историей детеныша макаки по имени Панч из зоопарка Итикавы. Игра бесплатная и запускается прямо в веб-браузере.
Игрок берет на себя роль маленькой обезьяны и отбивается от агрессивных соперников. С помощью кликов мышью или касаний экрана нужно отталкивать нападающих, пока они не успели ударить. Победа над 100 врагами отправляет Панча в безопасный приют для животных.
Zoo Fighter создавалась как способ привлечь внимание к условиям содержания животных. В игре есть раздел «Узнать больше», где рассказывается о преимуществах природных заповедников. В манифесте проект описан как «признание в любви всем животным, которые отбывают „срок“ в зоопарке».
Детеныш японской макаки по кличке Панчи-кун (или просто Панч) родился в зоопарке Итикавы в июле 2025 года. Мать отказалась от него почти сразу, и ему пришлось воспитываться вне стаи — одна из обезьян даже его побила. Интернет следил за судьбой Панча, а в Google добавили анимацию в виде «дождя сердечек» при запросе о нем. Популярность Панча подняла продажи плюшевых орангутанов IKEA, и компания пообещала быстро восстановить запасы игрушек на полках.