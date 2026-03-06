Про детеныша макаки Панча появилась браузерная игра

Детеныш японской макаки по кличке Панчи-кун (или просто Панч) родился в зоопарке Итикавы в июле 2025 года. Мать отказалась от него почти сразу, и ему пришлось воспитываться вне стаи — одна из обезьян даже его побила. Интернет следил за судьбой Панча, а в Google добавили анимацию в виде «дождя сердечек» при запросе о нем. Популярность Панча подняла продажи плюшевых орангутанов IKEA, и компания пообещала быстро восстановить запасы игрушек на полках.