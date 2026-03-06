Четыре мартовских дня приносят цветочным 7% годового оборота

Про детеныша макаки Панча появилась браузерная игра
Афиша Daily
Фото: Sonia Fotograf/Unsplash

С 7 по 10 марта цветочный бизнес в России получает 7% годового оборота. Об этом «Афише Daily» рассказали аналитики «Точка Банка», изучившие продажи в рознице и опте.

По данным исследования, больше всего чеков в рознице приходится на 7 марта — их в четыре раза больше, чем в среднем в другие дни года. На втором месте по числу покупок оказался День матери (в 3,9 раза больше), на третьем — 8 марта (в 3,7 раза больше). Перед 8 марта продажи начинают расти за несколько дней до праздника. 

По сумме чеков лидируют сразу четыре дня — с 7 по 10 марта. Самый заметный скачок пришелся на 10 марта: в этот день сумма чека в девять раз выше средней. В целом март приносит цветочному ритейлу на 67% больше оборота, чем средний месяц года.

За последний год число компаний в розничной торговле цветами выросло на 8%. Больше всего новых предприятий зарегистрировали в декабре 2025 года — 735. Этот же месяц стал лидером и по числу закрытий: работу прекратили 330 компаний. Основные покупатели в рознице — физлица: на них приходится 93% платежей по количеству и 67% по сумме.

Средние траты на цветы в предпраздничные и праздничные дни составляют 5 тыс. рублей против 3,8 тыс. в обычное время. Помимо букетов, к 8 Марта заметно растут расходы на книги, косметику и салоны красоты. Так, 7 марта траты на книги оказываются на 80% выше среднего.

Спрос на сладости в городах-миллионниках к 8 марта увеличивается в три раза, выяснил ранее «2ГИС». Самые популярные позиции ― готовые торты и торты на заказ, которые можно купить в 26% и 21,5% кондитерских соответственно. Высока также доля мест, где продают меренговые рулеты, шоколад ручной работы и бенто-торты.

