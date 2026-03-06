Про детеныша макаки Панча появилась браузерная игра
«Я хотела умереть»: Никола Коклан из «Бриджертонов» — о фанатке, обсуждавшей ее тело в туалете
Бренд You Wanna присоединился к акции фонда «Семья Вместе», чтобы поддержать мам особенных детей
«Аэрофлот» отменил все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта
Uniqlo выпустит коллекцию одежды совместно с Disney и «Формулой-1»
Х5 представит коллекцию униформы от дизайнера, одевающего Cardi B и Ренату Литвинову
Четыре мартовских дня приносят цветочным 7% годового оборота
Dior планирует к 2028 году возобновить работу двух магазинов в Москве
YouTube тестирует личные сообщения прямо в приложении
Среди россиян вырос спрос на поездки в Южную Корею из‑за воссоединения BTS
Seven Lab представил весенне-летнюю коллекцию
Индонезия запретила пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
Общественница пожаловалась в прокуратуру на Shaman из‑за латиницы в псевдониме
В России разработали капли от насморка, не вызывающие привыкания
Концерты рэпера Flo Rida в России перенесут с марта на май
Из Волги исчезает вобла
Участники BTS в тизере концертного фильма для Netflix
У концерта Гарри Стайлза на Netflix появился первый тизер
Chupa Chups выпустил неоткрываемый леденец. Его обертка устойчива к огню и пиле
Константин Хабенский назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Худруком стал Сергей Безруков
Энн Хэтэуэй выпустила песню — это саундтрек к фильму «Мать Мария»
Microsoft анонсировала новую Xbox ― Project Helix
Райан Гослинг говорит с инопланетянином в первом отрывке «Проекта „Конец света“»
Энн Хэтэуэй и Пол Мескал вручат награды на «Оскаре-2026»
Сиквел мультфильма «Дикий робот» запущен в разработку
К 8 Марта спрос на сладости в России вырастает в три раза
Карла Гуджино сыграет в ремейке «Изгоняющего дьявола» Майка Флэнагана
Дейзи Эдгар-Джонс снимется в экранизации романа «Завтра, завтра, завтра» Габриэль Зевин

В Музее Москвы покажут фильм Кирилла Косолапова «Дорога жизни»

Афиша Daily
Фото: Музей Москвы

17 марта в Музее Москвы в рамках «Выставки про ПНИ» состоится показ документального фильма Кирилла Косолапова «Дорога жизни» проекта «Другие люди?».

Главная героиня фильма — Алена, чья история стала возможной благодаря системной работе фонда «Дорога жизни». Фильм показывает, как медицинская поддержка и психолого-педагогическая реабилитация помогают человеку сохранить дееспособность и не попасть во взрослом возрасте в интернат.

После просмотра пройдет дискуссия о том, как поддержка и сопровождение могут дать ребенку с особенностями здоровья шанс на жизнь в семье вместо психоневрологического интерната.

В обсуждении примут участие героиня фильма, приемные родители, режиссер Кирилл Косолапов и директор фонда «Дорога жизни» Анна Котельникова. Она расскажет, почему медицина становится первым шагом к большим изменениям:

«За девять лет работы фонда более 150 наших подопечных смогли вернуться в кровные или найти приемные семьи и не продолжили жизнь в интернатной системе — и для нас это главный показатель того, что наша работа имеет смысл». Вход на показ и дискуссию бесплатный, по предварительной регистрации.

