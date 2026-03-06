Dior планирует к 2028 году возобновить работу двух магазинов в Москве

В марте 2022 года после начала российской военной операции на Украине Dior и другие зарубежные люксовые бренды решили приостановить работу своих магазинов в России. В 2024 году у Dior осталось в Москве четыре точки: в ГУМе, ЦУМе, Столешниковом переулке и торгцентре «Времена года» на Кутузовском проспекте на западе столицы. Компания продолжает платить аренду за помещения, но сами они пустуют. В том же 2024-м Christian Dior обновил регистрацию своего товарного знака в РФ до 2034 года.