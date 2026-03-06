Dior планирует к 2028 году возобновить работу двух магазинов в Москве

Российское юрлицо Dior рассчитывает к 2028 году возобновить работу двух флагманских магазинов в Москве ― в Столешниковом переулке и в ГУМе. Информацию об этом «Коммерсант» обнаружил в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности компании за 2025 год.
По мнению издания, бренд сохраняет возможность возобновить работу в стране после окончания геополитического кризиса. В будущем ретейлер может двигать сроки открытия магазинов вперед, считает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.
«Коммерсант» не смог связаться с представителями компании для комментария.
В прошлом году выручка российского юрлица бренда ― ООО «Кристиан Диор кутюр Столешников» ― составила 592 тыс. рублей, чистый убыток ― 120 млн. До того как компания закрыла российские магазины, в 2021 году, ее чистая прибыль в стране была на уровне 1,38 млрд рублей.
В марте 2022 года после начала российской военной операции на Украине Dior и другие зарубежные люксовые бренды решили приостановить работу своих магазинов в России. В 2024 году у Dior осталось в Москве четыре точки: в ГУМе, ЦУМе, Столешниковом переулке и торгцентре «Времена года» на Кутузовском проспекте на западе столицы. Компания продолжает платить аренду за помещения, но сами они пустуют. В том же 2024-м Christian Dior обновил регистрацию своего товарного знака в РФ до 2034 года.