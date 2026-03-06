Seven Lab представил весенне-летнюю коллекцию

Бренд Seven Lab выпустил новую капсулу сезона весна-лето 2026, посвященную идее легкости и осознанного выбора собственного стиля.
Вдохновением для дизайнеров стала пробуждающаяся природа. Капсула построена по принципу универсального гардероба: каждое изделие легко комбинируется с другими.
В линейке представлены твидовые комплекты из жилета и миди-юбки, свободные костюмы, приталенные платья нового кроя и жакеты. Основная цветовая гамма — шоколадный, кремовый, розовый, белый, черный и оттенки голубого.
В работе использовались ткани с люрексом, классическая костюмная группа и мягкий кашемир. «Мы создаем одежду для женщины, которая выбирает уверенность без лишних слов, стремится быть разной и не привязывается к одной роли. Мы подчеркиваем красоту девушек и их отношение к себе, завершая каждый образ изделиями из качественных тканей», — отметила основательница бренда Юлия Кудрявцева.