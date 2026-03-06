Общественница пожаловалась в прокуратуру на Shaman из‑за латиницы в псевдониме

«Выхожу на улицу и вижу, как с рекламной афиши, написанной вражьей латиницей, на меня улыбается патриотический певец номер один — Shaman. Мне всегда казалось странным, что человек поет про то, как он горд тем, что он русский, а псевдоним на латинице. Мне это резало глаз. А еще я очень не люблю двойные стандарты. Раз сказали все русифицировать, пусть все русифицируют и покажут пример, как это сделать. Теперь у Shaman есть реальная возможность показать свой патриотизм и оперативно русифицировать свой сценический псевдоним, пусть будет примером русификации для всех россиян», — передает слова активистки E1.ru.