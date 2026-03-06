Константин Хабенский назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Худруком стал Сергей Безруков
Индонезия запретила пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
В России разработали капли от насморка, не вызывающие привыкания
Концерты рэпера Flo Rida в России перенесут с марта на май
Из Волги исчезает вобла
Участники BTS в тизере концертного фильма для Netflix
У концерта Гарри Стайлза на Netflix появился первый тизер
Chupa Chups выпустил неоткрываемый леденец. Его обертка устойчива к огню и пиле
Энн Хэтэуэй выпустила песню — это саундтрек к фильму «Мать Мария»
Microsoft анонсировала новую Xbox ― Project Helix
Райан Гослинг говорит с инопланетянином в первом отрывке «Проекта „Конец света“»
Энн Хэтэуэй и Пол Мескал вручат награды на «Оскаре-2026»
Сиквел мультфильма «Дикий робот» запущен в разработку
К 8 Марта спрос на сладости в России вырастает в три раза
Карла Гуджино сыграет в ремейке «Изгоняющего дьявола» Майка Флэнагана
Дейзи Эдгар-Джонс снимется в экранизации романа «Завтра, завтра, завтра» Габриэль Зевин
Фигурист Илья Малинин получил премию Fair Play Award за поддержку соперника на Олимпиаде
Режиссеру «Властелина Колец» Питеру Джексону вручат почетную награду Каннского кинофестиваля
Умер португальский писатель Антониу Лобу Антунеш
Деймон Албарн пишет саундтрек к фильму Луки Гуаданьино о создателях ChatGPT
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии
Создатель «Жаркого соперничества» снимет сериал про Александра Македонского
Дочь Джун Осборн выживает в Гилеаде в трейлере сериала «Заветы» — продолжения «Рассказа служанки»
Документалку Валерии Гай Германики «Емельяненко» покажут в России
Киностудия Горького устроит показ фильма «Женщины» и расскажет о выдающихся кинематографистках
Экспертную группу для изучения игрушек-монстров создадут в ХМАО
Вышел трейлер финального сезона «Пацанов»
В Москве пройдут большие гастроли Александринского театра при поддержке «Афиши»

Общественница пожаловалась в прокуратуру на Shaman из‑за латиницы в псевдониме

Фото: Кузьмиченок Василий/Агентство «Москва»

Екатеринбургская общественница, бывшая следовательница СК Екатерина Герлах попросила прокуратуру проверить певца Shaman. По ее мнению, афиши артиста нарушают новый закон о запрете англицизмов. 

«Выхожу на улицу и вижу, как с рекламной афиши, написанной вражьей латиницей, на меня улыбается патриотический певец номер один — Shaman. Мне всегда казалось странным, что человек поет про то, как он горд тем, что он русский, а псевдоним на латинице. Мне это резало глаз. А еще я очень не люблю двойные стандарты. Раз сказали все русифицировать, пусть все русифицируют и покажут пример, как это сделать. Теперь у Shaman есть реальная возможность показать свой патриотизм и оперативно русифицировать свой сценический псевдоним, пусть будет примером русификации для всех россиян», — передает слова активистки E1.ru.

Ярослав Дронов (настоящее имя артиста) ответил на претензии Герлах в комментарии РБК. По его словам, закон о запрете англицизмов не распространяется на фирменные наименования и товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке. 

«Автор претензии либо не знает законы Российской Федерации, либо сознательно сообщает о якобы правонарушении, имея некий умысел. И вот с этим как раз предстоит разобраться правоохранительным органам», ― сказал певец. Он отметил, что множество российских артистов выступают под сценическими именами, которые пишутся латиницей 

Ранее Shaman объяснял выбор латиницы в псевдониме желанием быть понятным аудитории по всему миру. 

Закон о борьбе с англицизмами вступил в силу 1 марта. Он запрещает использовать иностранные слова без перевода на вывесках, указателях, информационных табличках, сайтах компаний и в каталогах. 

По словам депутатов, нововведения направлены на защиту русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и соблюдение норм современного литературного языка. «Афиша Daily» вместе с юристами разобралась, в чем суть закона, как он повлияет на бизнес, музыкантов и СМИ и что грозит за нарушение.

