Из Волги исчезает вобла

Из дельты Волги почти пропала вобла. Ее доля в контрольных уловах сократилась до 1% от общей массы. Об этом заявили ученые из Астраханского государственного заповедника.
Всего с 2003 по 2025 год общее число рыб в контрольных уловах снизилось почти в четыре раза. Изменился и видовой состав: доля красноперки упала с 37% до 17%, серебряного карася ― с 12% до 4%. При этом доля густеры и жереха увеличилась.
Стремительно развивается популяция недавнего вселенца ― обыкновенного горчака, которого впервые обнаружили в дельте Волги в 2022 году. Среди молоди рыб его доля составляет колоссальные 88%.
Ученые отмечают, что горчак ― не промысловый вид, его длина не превышает 7 сантиметров, при этом он будет потреблять кормовую базу видов, полезных для человека.
По словам ихтиологов, ситуация ухудшается в первую очередь для видов, которые мигрируют в Волгу из Северного Каспия. Для них условия в дельте Волги становятся все менее подходящими.
«Из-за падения глубин вода здесь прогревается сильнее, до критических уровней понижается доля кислорода, а осенью сильные ветры разгоняют волны буквально „до дна“, вода становится сильно замутненной», ― пояснили эксперты.
В 1950-х годах доля воблы в промысловых уловах в дельте Волги составляла 20%. С тех пор она постоянно сокращается.