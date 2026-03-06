Х5 представит коллекцию униформы от дизайнера, одевающего Cardi B и Ренату Литвинову

14 марта в Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках Московской недели моды пройдет показ новой коллекции рабочей униформы для сотрудников торговых сетей Х5.
На подиум впервые выйдут работники «Пятерочки», «Перекрестка», «Перекрестка Select» и «Чижика». Для создания коллекции ретейлер привлек российского дизайнера Илью Мигмуна, известного сотрудничеством с Cardi B, Ренатой Литвиновой и Викой Салават.
Мигмун адаптировал глобальный тренд на эстетику рабочей одежды под российский ретейл, сделав ставку на молодую аудиторию. Каждый бренд получил свой характер: «Пятерочка» — образ народного героя, «Перекресток» — современного горожанина, «Чижик» — практичного минималиста, а кафе «Перекресток Select» — утонченного гурмана.
В коллекцию вошли трендовые куртки с высоким воротом, юбки А-силуэта и другие детали, которые в будущем могут лечь в основу реальной униформы сотрудников.
«Мода — это не только глянцевые образы с подиумов, но и реальная жизнь обычных людей. Поэтому мне хотелось показать, что люди, которые работают в ретейле сегодня, — настоящие герои современного города.
Коллекция совмещает в себе, с одной стороны, технологичность и функциональность, с другой — современный городской ритм через цветовую гамму и микс материалов», — отметил дизайнер.