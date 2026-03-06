У концерта Гарри Стайлза на Netflix появился первый тизер

Это первый концерт певца за три года. В программе — все песни с нового альбома «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», который вышел сегодня. Всего в альбоме 12 треков, полный треклист доступен здесь. Просмотр концерта на Netflix будет возможен 8 марта, в 22.00 по московскому времени.