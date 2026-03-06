У концерта Гарри Стайлза на Netflix появился первый тизер

Концертный фильм Гарри Стайлза «One Night Only» («Только одна ночь») — запись шоу 6 марта в Манчестере — выйдет на Netflix. Теперь доступен его первый тизер.
Это первый концерт певца за три года. В программе — все песни с нового альбома «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», который вышел сегодня. Всего в альбоме 12 треков, полный треклист доступен здесь. Просмотр концерта на Netflix будет возможен 8 марта, в 22.00 по московскому времени.
После шоу в Манчестере Стайлз отправится в мировой тур «Together, Together» в поддержку альбома. Тур пройдет с мая по декабрь 2026 года и станет одним из крупнейших в карьере певца: всего будет 50 концертов в семи ключевых городах мира.
Формат резиденций позволит провести несколько шоу в каждом городе: Лондон примет шесть концертов на стадионе «Уэмбли», а Нью-Йорк станет рекордсменом с 30 шоу на арене Медисон-сквер-гарден.