Вышел трейлер финального сезона «Пацанов»
Индонезия запретила пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
Общественница пожаловалась в прокуратуру на Shaman из‑за латиницы в псевдониме
В России разработали капли от насморка, не вызывающие привыкания
Концерты рэпера Flo Rida в России перенесут с марта на май
Из Волги исчезает вобла
Участники BTS в тизере концертного фильма для Netflix
У концерта Гарри Стайлза на Netflix появился первый тизер
Chupa Chups выпустил неоткрываемый леденец. Его обертка устойчива к огню и пиле
Энн Хэтэуэй выпустила песню — это саундтрек к фильму «Мать Мария»
Microsoft анонсировала новую Xbox ― Project Helix
Райан Гослинг говорит с инопланетянином в первом отрывке «Проекта „Конец света“»
Энн Хэтэуэй и Пол Мескал вручат награды на «Оскаре-2026»
Сиквел мультфильма «Дикий робот» запущен в разработку
К 8 Марта спрос на сладости в России вырастает в три раза
Карла Гуджино сыграет в ремейке «Изгоняющего дьявола» Майка Флэнагана
Дейзи Эдгар-Джонс снимется в экранизации романа «Завтра, завтра, завтра» Габриэль Зевин
Фигурист Илья Малинин получил премию Fair Play Award за поддержку соперника на Олимпиаде
Режиссеру «Властелина Колец» Питеру Джексону вручат почетную награду Каннского кинофестиваля
Умер португальский писатель Антониу Лобу Антунеш
Деймон Албарн пишет саундтрек к фильму Луки Гуаданьино о создателях ChatGPT
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии
Создатель «Жаркого соперничества» снимет сериал про Александра Македонского
Дочь Джун Осборн выживает в Гилеаде в трейлере сериала «Заветы» — продолжения «Рассказа служанки»
Документалку Валерии Гай Германики «Емельяненко» покажут в России
Киностудия Горького устроит показ фильма «Женщины» и расскажет о выдающихся кинематографистках
Экспертную группу для изучения игрушек-монстров создадут в ХМАО
В Москве пройдут большие гастроли Александринского театра при поддержке «Афиши»

Константин Хабенский назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Худруком стал Сергей Безруков

Афиша Daily
Фото: IVI Originals, Мармот-фильм

Константин Хабенский назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Она отметила, что при этом артист продолжит возглавлять МХТ имени Чехова. «Народный артист России, актер театра, кино, кинорежиссер и общественный деятель. Обладатель ордена Почета за вклад в развитие отечественной культуры и искусства», — добавила министр.

Сергей Безруков стал художественным руководителем МХАТ имени Горького. Артист с 2014 года занимает должность худрука Московского Губернского театра, а также ведет актерскую мастерскую во ВГИКе.

С 2013 года ректором Школы-студии МХАТ был Игорь Золотовицкий. Он умер 14 января 2026 года в возрасте 64 лет. 24 января и.о. ректора назначили Константина Богомолова.

Сразу после этого против кандидатуры режиссера выступили выпускники учебного заведения. Артисты, в числе которых были Марьяна Спивак, Юлия Меньшова и Антон Шагин, призвали отменить назначение, поскольку оно «категорически нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-студии».

Авторы обращения отметили, что все предыдущие ректоры ― Ефремов, Табаков, Смелянский, Золотовицкий ― «были корневыми мхатовцами» и именно они создали особенное духовное пространство Школы-студии. 11 февраля Богомолова освободили от должности.

Расскажите друзьям