Энн Хэтэуэй выпустила первую собственную песню — «Burial». Актриса написала ее в соавторстве с Charli XCX, Джеком Антоноффом и Джорджем Дэниелом для нового фильма студии A24 — «Мать Мария».
«Burial» стала первым синглом из саундтрека картины. Альбом выйдет 17 апреля на лейбле A24 Music. Он включает семь песен, все из которых исполняет Хэтэуэй. Музыку написали и спродюсировали Charli XCX, Джек Антонофф и FKA twigs, которая также играет одну из ролей в фильме.
Картина расскажет об отношениях между поп-звездой (Энн Хэтэуэй) и ее модельером (Михаэла Коэл). Ранее вышел трейлер.
«Я давно не училась с таким упорством. Я знала о себе одно: я не смогу. Я не умею танцевать. Я не умею петь как поп-звезда. Но с помощью режиссера Дэвида Лоури и команды… Они сделали так, что у меня получилось», — рассказывала Хэтэуэй в интервью Vanity Fair.
Помимо Хэтэуэй, Коэл и FKA Twigs, в актерский состав вошли Хантер Шафер («Эйфория»), Джессика Браун Финдли («Аббатство Даунтон») и модель Кайя Гербер.
Дэвид Лоури получил известность благодаря другому фильму A24 — фэнтези «Легенда о Зеленом рыцаре» с Девом Пателом. Сюжет основан на средневековой поэме «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь».