Энн Хэтэуэй и Пол Мескал вручат награды на «Оскаре-2026»

Вышел трейлер финального сезона «Пацанов»
Энн Хэтэуэй выпустила песню — это саундтрек к фильму «Мать Мария»
Microsoft анонсировала новую Xbox ― Project Helix
Райан Гослинг говорит с инопланетянином в первом отрывке «Проекта „Конец света“»
Сиквел мультфильма «Дикий робот» запущен в разработку
К 8 Марта спрос на сладости в России вырастает в три раза
Карла Гуджино сыграет в ремейке «Изгоняющего дьявола» Майка Флэнагана
Дейзи Эдгар-Джонс снимется в экранизации романа «Завтра, завтра, завтра» Габриэль Зевин
Фигурист Илья Малинин получил премию Fair Play Award за поддержку соперника на Олимпиаде
Режиссеру «Властелина Колец» Питеру Джексону вручат почетную награду Каннского кинофестиваля
Умер португальский писатель Антониу Лобу Антунеш
Деймон Албарн пишет саундтрек к фильму Луки Гуаданьино о создателях ChatGPT
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии
Создатель «Жаркого соперничества» снимет сериал про Александра Македонского
Дочь Джун Осборн выживает в Гилеаде в трейлере сериала «Заветы» — продолжения «Рассказа служанки»
Документалку Валерии Гай Германики «Емельяненко» покажут в России
Киностудия Горького устроит показ фильма «Женщины» и расскажет о выдающихся кинематографистках
Экспертную группу для изучения игрушек-монстров создадут в ХМАО
В Москве пройдут большие гастроли Александринского театра при поддержке «Афиши»
Министр культуры Свердловской области пообещал сохранить «Коляда-театр» после смерти основателя
Джон Хэмм в трейлере второго сезона «Друзей и соседей»
На торги выставили макет носорога, из которого вылез Джим Кэрри в «Эйсе Вентуре»
В сети появился трейлер документального фильма «Лорн» о создателе «Saturday Night Live»
Выяснилось, какие права женщин с расстройствами психики нарушаются чаще всего
Оскар Айзек и Кэри Маллиган в тизере второго сезона «Грызни»
Приквел «Одиннадцати друзей Оушена» остался без режиссера
Джон Кристиан Лав из «Лучше звоните Солу» работает курьером в Amazon из‑за отсутствия ролей
Кристиан Мортенсен скачет по узбекским степям в трейлере «Тамерлана»

Энн Хэтэуэй и Пол Мескал вручат награды на «Оскаре-2026»

Фото: Cindy Ord/Getty Images

Исполнительные продюсеры церемонии вручения премии «Оскар» Радж Капур и Кэти Маллан объявили третью волну ведущих предстоящего мероприятия. В нее вошли Роберт Дауни-младший, Энн Хэтэуэй, Пол Мескал, Уилл Арнетт, Приянка Чопра Джонас и Гвинет Пэлтроу.

Ранее организаторы также сообщили, что награды на церемонии будут вручать Хавьер Бардем, Крис Эванс, Чейз Инфинити, Майки Мэдисон, Деми Мур, Кумайл Нанджиани и Майя Рудольф. На сцену вернутся и лауреаты прошлого года — Эдриен Броди, Киран Калкин и Зои Салдана.

98-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в воскресенье, 15 марта. Трансляция начнется в 19.00 по восточному времени США (2.00 16 марта по московскому времени) и будет показана в прямом эфире на телеканале ABC.

Лидером по числу номинаций стал хоррор Райана Куглера «Грешники» с Майклом Б.Джорданом — фильм получил рекордные 16 номинаций. На втором месте — картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо, представленная в 13 категориях. По девять номинаций получили «Франкенштейн», «Марти Великолепный» и «Сентиментальная ценность». «Хамнет» претендует на восемь наград.

