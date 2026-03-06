Сиквел мультфильма «Дикий робот» запущен в разработку

Студия DreamWorks Animation начала работу над продолжением мультфильма «Дикий робот», сообщает The Wrap.
Создатель первой части Крис Сандерс на этот раз ограничится написанием сценария. В режиссерском кресле его заменят Трой Куэйн («Нимона») и Хайди Джо Гилберт, работавшая художницей над первым мультиком.
Картина будет основана на книге «The Wild Robot Escapes» («Спасение дикого робота») ― второй из трилогии Питера Брауна.
В центре сюжета ― умный робот по имени Роз. В первой части она терпит крушение на острове и вынуждена выживать в дикой природе. Чужестранке приходится применить все свои знания из мира людей, чтобы подружиться с животными и стать достойным опекуном новорожденному гусенку в компании одинокого лиса и семьи опоссумов.
В мировом прокате «Дикий робот» заработал 334 млн долларов при бюджете в 78 млн. Картина получила три номинации на «Оскар», премию «Золотой глобус» и девять наград анимационной премии Annie Awards.