К 8 Марта спрос на сладости в России вырастает в три раза

К 8 Марта поиск сладостей на заказ в российских городах-миллионниках увеличивается почти в три раза. Об этом «Афише Daily» рассказали в сервисе «2ГИС», который изучил рынок кондитерских изделий за последние три года.
Самые распространенные кондитерские изделия в городах-миллионниках ― готовые торты и торты на заказ. Их можно купить в 26 и 21,5% кондитерских соответственно. Высока также доля мест, где продают меренговые рулеты, конфеты и шоколад ручной работы, бенто-торты.
Фототорты пользуются большей популярностью на Урале и в Сибири. В Перми (12,9%), Омске (12,1%), Екатеринбурге (10,4%), Челябинске (8,6%), Новосибирске (8,2%) и Уфе (7,7%) по занимаемой доле рынка они входят в топ-5.
В центральной части и на юге России в топ-5 входят турецкие сладости. Самая высокая их доля в Самаре (20,9%), Казани (17,1%), Краснодаре (13,7%), Волгограде (12,9%), Петербурге (8,1%). Причем в Самаре и Казани турецкие сладости по занимаемой доле рынка идут сразу после готовых тортов и тортов на заказ.
Жевательный мармелад, который в целом среди городов-миллионников занимает 6% рынка, входит в топ-3 в Волгограде (18,5%) и Воронеже (7,1%).
В Москве самые популярные позиции ― готовые торты (23,3%), торты на заказ (18,8%), меренговые рулеты (9,2%), конфеты и шоколад ручной работы (8,7%) и турецкие сладости (7%).
«2ГИС» также изучил стоимость бенто-тортов. В среднем по России она составляет 1740 рублей. Самые доступные бенто-торты в Волгограде (1250 р.), Ростове-на-Дону (1290 р.) и Омске (1300 р.). Самые дорогие — в Петербурге (2425 р.), Москве (2278 р.) и Новосибирске (2246 р.).