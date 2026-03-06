К 8 Марта спрос на сладости в России вырастает в три раза

Вышел трейлер финального сезона «Пацанов»
Энн Хэтэуэй выпустила песню — это саундтрек к фильму «Мать Мария»
Microsoft анонсировала новую Xbox ― Project Helix
Райан Гослинг говорит с инопланетянином в первом отрывке «Проекта „Конец света“»
Энн Хэтэуэй и Пол Мескал вручат награды на «Оскаре-2026»
Сиквел мультфильма «Дикий робот» запущен в разработку
Карла Гуджино сыграет в ремейке «Изгоняющего дьявола» Майка Флэнагана
Дейзи Эдгар-Джонс снимется в экранизации романа «Завтра, завтра, завтра» Габриэль Зевин
Фигурист Илья Малинин получил премию Fair Play Award за поддержку соперника на Олимпиаде
Режиссеру «Властелина Колец» Питеру Джексону вручат почетную награду Каннского кинофестиваля
Умер португальский писатель Антониу Лобу Антунеш
Деймон Албарн пишет саундтрек к фильму Луки Гуаданьино о создателях ChatGPT
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии
Создатель «Жаркого соперничества» снимет сериал про Александра Македонского
Дочь Джун Осборн выживает в Гилеаде в трейлере сериала «Заветы» — продолжения «Рассказа служанки»
Документалку Валерии Гай Германики «Емельяненко» покажут в России
Киностудия Горького устроит показ фильма «Женщины» и расскажет о выдающихся кинематографистках
Экспертную группу для изучения игрушек-монстров создадут в ХМАО
В Москве пройдут большие гастроли Александринского театра при поддержке «Афиши»
Министр культуры Свердловской области пообещал сохранить «Коляда-театр» после смерти основателя
Джон Хэмм в трейлере второго сезона «Друзей и соседей»
На торги выставили макет носорога, из которого вылез Джим Кэрри в «Эйсе Вентуре»
В сети появился трейлер документального фильма «Лорн» о создателе «Saturday Night Live»
Выяснилось, какие права женщин с расстройствами психики нарушаются чаще всего
Оскар Айзек и Кэри Маллиган в тизере второго сезона «Грызни»
Приквел «Одиннадцати друзей Оушена» остался без режиссера
Джон Кристиан Лав из «Лучше звоните Солу» работает курьером в Amazon из‑за отсутствия ролей
Кристиан Мортенсен скачет по узбекским степям в трейлере «Тамерлана»

К 8 Марта спрос на сладости в России вырастает в три раза

Афиша Daily
Фото: Anita Austvika/Unsplash

К 8 Марта поиск сладостей на заказ в российских городах-миллионниках увеличивается почти в три раза. Об этом «Афише Daily» рассказали в сервисе «2ГИС», который изучил рынок кондитерских изделий за последние три года. 

Самые распространенные кондитерские изделия в городах-миллионниках ― готовые торты и торты на заказ. Их можно купить в 26 и 21,5% кондитерских соответственно. Высока также доля мест, где продают меренговые рулеты, конфеты и шоколад ручной работы, бенто-торты.

Фототорты пользуются большей популярностью на Урале и в Сибири. В Перми (12,9%), Омске (12,1%), Екатеринбурге (10,4%), Челябинске (8,6%), Новосибирске (8,2%) и Уфе (7,7%) по занимаемой доле рынка они входят в топ-5. 

В центральной части и на юге России в топ-5 входят турецкие сладости. Самая высокая их доля в Самаре (20,9%), Казани (17,1%), Краснодаре (13,7%), Волгограде (12,9%), Петербурге (8,1%). Причем в Самаре и Казани турецкие сладости по занимаемой доле рынка идут сразу после готовых тортов и тортов на заказ. 

Жевательный мармелад, который в целом среди городов-миллионников занимает 6% рынка, входит в топ-3 в Волгограде (18,5%) и Воронеже (7,1%). 

В Москве самые популярные позиции ― готовые торты (23,3%), торты на заказ (18,8%), меренговые рулеты (9,2%), конфеты и шоколад ручной работы (8,7%) и турецкие сладости (7%). 

«2ГИС» также изучил стоимость бенто-тортов. В среднем по России она составляет 1740 рублей. Самые доступные бенто-торты в Волгограде (1250 р.), Ростове-на-Дону (1290 р.) и Омске (1300 р.). Самые дорогие — в Петербурге (2425 р.), Москве (2278 р.) и Новосибирске (2246 р.).

Расскажите друзьям