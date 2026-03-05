Карла Гуджино сыграет в ремейке «Изгоняющего дьявола» Майка Флэнагана

Вышел трейлер финального сезона «Пацанов»
Дейзи Эдгар-Джонс снимется в экранизации романа «Завтра, завтра, завтра» Габриэля Зевина
Фигурист Илья Малинин получил премию Fair Play Award за поддержку соперника на Олимпиаде
Режиссеру «Властелина колец» Питеру Джексону вручат почетную награду Каннского кинофестиваля
Умер португальский писатель Антониу Лобу Антунеш
Деймон Албарн пишет саундтрек к фильму Луки Гуаданьино о создателях ChatGPT
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии
Создатель «Жаркого соперничества» снимет сериал про Александра Македонского
Дочь Джун Осборн выживает в Гилеаде в трейлере сериала «Заветы» — продолжения «Рассказа служанки»
Документалку Валерии Гай Германики «Емельяненко» покажут в России
Киностудия Горького устроит показ фильма «Женщины» и расскажет о выдающихся кинематографистках
Экспертную группу для изучения игрушек-монстров создадут в ХМАО
В Москве пройдут большие гастроли Александринского театра при поддержке «Афиши»
Министр культуры Свердловской области пообещал сохранить «Коляда-театр» после смерти основателя
Джон Хэмм в трейлере второго сезона «Друзей и соседей»
На торги выставили макет носорога, из которого вылез Джим Кэрри в «Эйсе Вентуре»
В сети появился трейлер документального фильма «Лорн» о создателе «Saturday Night Live»
Выяснилось, какие права женщин с расстройствами психики нарушаются чаще всего
Оскар Айзек и Кэри Маллиган в тизере второго сезона «Грызни»
Приквел «Одиннадцати друзей Оушена» остался без режиссера
Джон Кристиан Лав из «Лучше звоните Солу» работает курьером в Amazon из‑за отсутствия ролей
Кристиан Мортенсен скачет по узбекским степям в трейлере «Тамерлана»
«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius
Бренд «Гоша Рубчинский» открыл новое пространство в «Цветном»
Три тысячи московских учителей пройдут обучение по работе с нейросетями
Россия вернется на Венецианскую биеннале спустя шесть лет
A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров
Лукашенко призвал женщин писать ему в тикток, если их обидят мужчины к 8 Марта

Карла Гуджино сыграет в ремейке «Изгоняющего дьявола» Майка Флэнагана

Афиша Daily
Фото: carlagugino

Американская актриса Карла Гуджино сыграет в ремейке хоррора «Изгоняющий дьявола», который создаст режиссер Майк Флэнаган, автор «Призрака дома на холме» и «Полуночной мессы». Об этом сообщил Deadline.

Какая роль достанется актрисе, которая уже неоднократно сотрудничала с Флэнаганом, пока не уточняется. В каст войдут и другие артисты, регулярно снимающиеся в проектах режиссера. Среди них — его супруга Кейт Сигел, Рахул Коли, Хэмиш Линклейтер.

Также в ремейке можно будет увидеть Гила Беллоуза, Карла Ламбли, Роберта Лонгстрита, Мэтта Бидела, Саманту Слоян, Джона Галлахера-мл. и Бенджамина Паяка. Многих из этих актеров ранее появлялись в «Падении дома Ашеров» Флэнагана и других его работах.

«Изгоняющий дьявола» выйдет на экраны 12 марта 2027 года. Сюжет будущей ленты держится в секрете, как и роли артистов. Картину выпустит студия Universal. Съемки уже стартовали, они проходят в Нью-Йорке.

В них принимают участие Скарлетт Йоханссон, Джакоби Джуп, Чивител Эджиофор, Лорунес Фишберн, Джон Легуизамо, Саша Калле и Дайан Лэйн. Флэнаган выступает в проекте постановщиком, сценаристом и продюсером.

Кинематографист, как сообщается, расскажет совершенно новую историю во вселенной «Изгоняющего дьявола». Ожидается, что его фильм не будет продолжением хоррора «Изгоняющий дьявола: Верующий» 2023 года, который снял Дэвид Гордон Грин.

Помимо Флэнагана, новую ленту продюсируют Дэвид Робинсон из Morgan Creek Entertainment и Джейсон Блюм из Blumhouse-Atomic Monster. Исполнительными продюсерами выступают Александра Магистро и Райан Турек.

Расскажите друзьям