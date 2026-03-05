Дейзи Эдгар-Джонс снимется в экранизации романа «Завтра, завтра, завтра» Габриэля Зевина

Вышел трейлер финального сезона «Пацанов»
Фигурист Илья Малинин получил премию Fair Play Award за поддержку соперника на Олимпиаде
Режиссеру «Властелина колец» Питеру Джексону вручат почетную награду Каннского кинофестиваля
Умер португальский писатель Антониу Лобу Антунеш
Деймон Албарн пишет саундтрек к фильму Луки Гуаданьино о создателях ChatGPT
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии
Создатель «Жаркого соперничества» снимет сериал про Александра Македонского
Дочь Джун Осборн выживает в Гилеаде в трейлере сериала «Заветы» — продолжения «Рассказа служанки»
Документалку Валерии Гай Германики «Емельяненко» покажут в России
Киностудия Горького устроит показ фильма «Женщины» и расскажет о выдающихся кинематографистках
Экспертную группу для изучения игрушек-монстров создадут в ХМАО
В Москве пройдут большие гастроли Александринского театра при поддержке «Афиши»
Министр культуры Свердловской области пообещал сохранить «Коляда-театр» после смерти основателя
Джон Хэмм в трейлере второго сезона «Друзей и соседей»
На торги выставили макет носорога, из которого вылез Джим Кэрри в «Эйсе Вентуре»
В сети появился трейлер документального фильма «Лорн» о создателе «Saturday Night Live»
Выяснилось, какие права женщин с расстройствами психики нарушаются чаще всего
Оскар Айзек и Кэри Маллиган в тизере второго сезона «Грызни»
Приквел «Одиннадцати друзей Оушена» остался без режиссера
Джон Кристиан Лав из «Лучше звоните Солу» работает курьером в Amazon из‑за отсутствия ролей
Кристиан Мортенсен скачет по узбекским степям в трейлере «Тамерлана»
«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius
Бренд «Гоша Рубчинский» открыл новое пространство в «Цветном»
Три тысячи московских учителей пройдут обучение по работе с нейросетями
Россия вернется на Венецианскую биеннале спустя шесть лет
A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров
Лукашенко призвал женщин писать ему в тикток, если их обидят мужчины к 8 Марта
Макан — самый популярный музыкант в РФ среди курьеров и таксистов

Дейзи Эдгар-Джонс снимется в экранизации романа «Завтра, завтра, завтра» Габриэля Зевина

Афиша Daily
Фото: daisyedgarjones

Английская актриса Дейзи Эдгар-Джонс, известная по фильму «Смерч 2» и сериалу «Нормальные люди», снимется в экранизации романа «Завтра, завтра, завтра» Габриэля Зевина. Об этом сообщил Variety.

Фильм выпустит студия Paramount. Он расскажет историю двух друзей, чьи жизни впервые пересекаются в детстве, а затем в колледже. Позднее они становятся творческими партнерами в индустрии видеоигр.

Эдгар-Джонс сыграет блестящего дизайнера игр по имени Сэди Грин. Кто станет ее партнером по картине, пока не известно. Режиссером и сценаристом ленты будет обладательница премии «Оскар» Сиан Хедер.

В основу проекта ляжет черновик сценария, написанный Марком Бомбаком и Габриэлем Зевиным. Действие фильма развернется на протяжении нескольких десятилетий. В центре истории окажутся Сэди, а также два мужчины — друзья Сэм Масура и Маркс Ватанабе.

Продюсерами фильма «Завтра, и завтра, и завтра» выступят Уайк Годфри, Марти Боуэн и Исаак Клауснер. Зевин будет исполнительным продюсером.

Роман «Завтра, и завтра, и завтра» опубликовали в 2022 году. Он разошелся тиражом более четырех миллионов экземпляров в 40 странах мира. The New York Times назвал книгу одним из лучших 100 произведений XXI века.

Расскажите друзьям