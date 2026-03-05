Режиссеру «Властелина колец» Питеру Джексону вручат почетную награду Каннского кинофестиваля

«Канны сыграли важную роль в моем кинематографическом пути. В 1988 году я посетил фестивальную площадку со своим первым фильмом „Плохой вкус“, а затем в 2001 году мы показали фрагмент из „Властелина колец: Братство кольца“, и оба этих события стали важными вехами в моей карьере», — поделился режиссер.