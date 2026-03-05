Режиссеру «Властелина колец» Питеру Джексону вручат почетную награду Каннского кинофестиваля

Вышел трейлер финального сезона «Пацанов»
Фото: Kevin Winter / Getty Images

Новозеландский режиссер Питер Джексон, наиболее известен по трилогии «Властелин колец», получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на 79-м Каннском кинофестивале. Об этом сообщили организаторы смотра.

Джексона отметят за творческие достижения, которые «сочетают голливудские блокбастеры и авторские фильмы с необычайным художественным видением и технологической смелостью». Джексону вручат награду спустя 38 лет после его первого появления на Каннском фестивале. Это произойдет 12 мая.

«Канны сыграли важную роль в моем кинематографическом пути. В 1988 году я посетил фестивальную площадку со своим первым фильмом „Плохой вкус“, а затем в 2001 году мы показали фрагмент из „Властелина колец: Братство кольца“, и оба этих события стали важными вехами в моей карьере», — поделился режиссер.

Он отметил, что кинофестиваль «всегда чествовал смелое, новаторское кино». «Я невероятно благодарен Каннскому фестивалю за то, что признал меня наряду с кинематографистами и художниками, чьи работы продолжают меня вдохновлять», — добавил Джексон.

Президент фестиваля Ирис Кноблох подчеркнула, что «в свой 79-й год фестиваль приветствует и благодарит режиссера с безграничным творческим потенциалом, который привнес престиж в жанр героического фэнтези». Директор смотра Тьерри Фремо заявил, что кинематограф разделился на «период до и после Питера Джексона».

«Он навсегда изменил голливудское кино и его представление о зрелище. Но Питер Джексон — не только великий техник; прежде всего, он потрясающий рассказчик. И непредсказуемый художник», — сказал он.

79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая 2026 года. Перечень участников будет объявлен 9 апреля.

