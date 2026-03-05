Умер португальский писатель Антониу Лобу Антунеш

Вышел трейлер финального сезона «Пацанов»
Деймон Албарн пишет саундтрек к фильму Луки Гуаданьино о создателях ChatGPT
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии
Создатель «Жаркого соперничества» снимет сериал про Александра Македонского
Дочь Джун Осборн выживает в Гилеаде в трейлере сериала «Заветы» — продолжения «Рассказа служанки»
Документалку Валерии Гай Германики «Емельяненко» покажут в России
Киностудия Горького устроит показ фильма «Женщины» и расскажет о выдающихся кинематографистках
Экспертную группу для изучения игрушек-монстров создадут в ХМАО
В Москве пройдут большие гастроли Александринского театра при поддержке «Афиши»
Министр культуры Свердловской области пообещал сохранить «Коляда-театр» после смерти основателя
Джон Хэмм в трейлере второго сезона «Друзей и соседей»
На торги выставили макет носорога, из которого вылез Джим Кэрри в «Эйсе Вентуре»
В сети появился трейлер документального фильма «Лорн» о создателе «Saturday Night Live»
Выяснилось, какие права женщин с расстройствами психики нарушаются чаще всего
Оскар Айзек и Кэри Маллиган в тизере второго сезона «Грызни»
Приквел «Одиннадцати друзей Оушена» остался без режиссера
Джон Кристиан Лав из «Лучше звоните Солу» работает курьером в Amazon из‑за отсутствия ролей
Кристиан Мортенсен скачет по узбекским степям в трейлере «Тамерлана»
«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius
Бренд «Гоша Рубчинский» открыл новое пространство в «Цветном»
Три тысячи московских учителей пройдут обучение по работе с нейросетями
Россия вернется на Венецианскую биеннале спустя шесть лет
A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров
Лукашенко призвал женщин писать ему в тикток, если их обидят мужчины к 8 Марта
Макан — самый популярный музыкант в РФ среди курьеров и таксистов
Поклонница Алисы Лю создала концепт кед, навеянный стилем фигуристки
Swarovski выпустил хрустальные фигурки с героями «Шрека»
Фестиваль медиаискусства НУР объявил первых участников и локации

Умер португальский писатель Антониу Лобу Антунеш, известный по роману «Слоновья память». Ему было 83 года. О смерти автора сообщил CNN Portugal.

Антунеш скончался 5 марта. «Его наследие это летопись гуманизма и оригинальности португальского мировоззрения, и поэтому оно будет продолжать тревожить и вдохновлять нас», — отреагировал на трагическую новость премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру.

Антониу Лобу Антунеш родился в 1942 году в Лиссабоне. Он был врачом-психиатром. В конце 70-х он начал публиковать литературные произведения, а в середине 80-х окончательно переключился на писательскую деятельность.

За свою жизнь Антунеш написал более 30 романов, в том числе «А мне что делать, когда все горит?», «Знание ада», «Земля на краю света». Работы писателя переведены на многие языки. Антунеш также несколько раз выдвигался на Нобелевскую премию.

