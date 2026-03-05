На ютуб-канале Hulu опубликовали трейлер сериала «Заветы» — продолжения «Рассказа служанки». Проект выйдет 8 апреля на стриминговых сервисах Hulu и Disney+.
Он расскажет о молодых девушках в Гилеаде, которые готовятся стать женами. Сюжет будет развиваться вокруг послушной Ханны, дочери Джун Осборн, которая получила новое имя — Агнес, и недавно прибывшей в Гилеад Дейзи.
Девушки попадут в элитную подготовительную школу, в которой работает тетка Лидия. Пока там им жестокими методами будут прививать послушание, связь Агнес и Дейзи станет катализатором, который перевернет их прошлое, настоящее и будущее.
Звезда «Рассказа служанки» Энн Дауд вернется к роли тетки Лидии. В центре истории будут также новые персонажи. Ханну в шоу сыграет Чейз Инфинити.
В актерский состав сериала войдут, помимо Дауд и Инфинити, Люси Холлидей, Роуэн Бланчард, Маттеа Конфорти, Изольда Ардис, Шечина Мпумлувана и Бирва Пандья. Появится ли в «Заветах» Элизабет Мосс, неясно.
Проект разработала та же команда, которая работала над оригинальным шоу по мотивам романов Маргарет Этвуд. В день премьеры в сети появятся первые три эпизода. Остальные серии будут выходить еженедельно.
Сериал «Заветы» создает компания MGM Television. Над ним работает шоураннер «Рассказа служанки» Брюс Миллер. Исполнительными продюсерами продолжения стали Уоррен Литтлфилд, Мосс, Стив Старк, Шана Стейн, Майя Голдсмит, Джон Уэбер, Шейла Хокин, Дэниел Уилсон, Фрэн Сирс и Майк Баркер.