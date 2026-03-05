Он расскажет о молодых девушках в Гилеаде, которые готовятся стать женами. Сюжет будет развиваться вокруг послушной Ханны, дочери Джун Осборн, которая получила новое имя — Агнес, и недавно прибывшей в Гилеад Дейзи.