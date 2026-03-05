Вышел трейлер финального сезона «Пацанов»
Документалку Валерии Гай Германики «Емельяненко» покажут в России

Фото: Leosfilm Film Company

Картина Валерии Гай Германики о легендарном бойце MMA Федоре Емельяненко выйдет в российский прокат. Об этом сообщила сама постановщица. 

Релизом занимается компания «Кино.Арт.Про». Премьера запланирована на 9 апреля.

Фильм рассказывает о жизни и карьере бойца ММА Александра Емельяненко, в том числе о связанных с ним скандалах и деталях его личной жизни. Премьера фильма состоялась на Шанхайском международном кинофестивале в 2023 году.

В октябре 2025-го Валерия Гай Германика рассказала, что ее работу о спортсмене сняли с фестиваля «Послание к человеку». По словам Валерии, картину сначала утвердили в международный конкурс, но убрали из программы по распоряжению Алексея Учителя, президента фестиваля.

В 2022 году постановщица решила продать «Емельяненко» в частную коллекцию за 50 млн рублей. «Я продаю свой фильм на „Авито“ и думаю, что скоро загружу на NFT. Продаю в частную коллекцию и уверена, что найдется ценитель высокого искусства и редкостей, кто с удовольствием его приобретет», — писала тогда Германика.

