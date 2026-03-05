Документалку Валерии Гай Германики «Емельяненко» покажут в России

Фильм рассказывает о жизни и карьере бойца ММА Александра Емельяненко, в том числе о связанных с ним скандалах и деталях его личной жизни. Премьера фильма состоялась на Шанхайском международном кинофестивале в 2023 году.



В октябре 2025-го Валерия Гай Германика рассказала, что ее работу о спортсмене сняли с фестиваля «Послание к человеку». По словам Валерии, картину сначала утвердили в международный конкурс, но убрали из программы по распоряжению Алексея Учителя, президента фестиваля.