Экспертную группу для изучения игрушек-монстров создадут в ХМАО

Вышел трейлер финального сезона «Пацанов»
Создатель «Жаркого соперничества» снимет сериал про Александра Македонского
Дочь Джун Осборн выживает в Гилеаде в трейлере сериала «Заветы» — продолжения «Рассказа служанки»
Документалку Валерии Гай Германики «Емельяненко» покажут в России
Киностудия Горького устроит показ фильма «Женщины» и расскажет о выдающихся кинематографистках
В Москве пройдут большие гастроли Александринского театра при поддержке «Афиши»
Министр культуры Свердловской области пообещал сохранить «Коляда-театр» после смерти основателя
Джон Хэмм в трейлере второго сезона «Друзей и соседей»
На торги выставили макет носорога, из которого вылез Джим Кэрри в «Эйсе Вентуре»
В сети появился трейлер документального фильма «Лорн» о создателе «Saturday Night Live»
Выяснилось, какие права женщин с расстройствами психики нарушаются чаще всего
Оскар Айзек и Кэри Маллиган в тизере второго сезона «Грызни»
Приквел «Одиннадцати друзей Оушена» остался без режиссера
Джон Кристиан Лав из «Лучше звоните Солу» работает курьером в Amazon из‑за отсутствия ролей
Кристиан Мортенсен скачет по узбекским степям в трейлере «Тамерлана»
«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius
Бренд «Гоша Рубчинский» открыл новое пространство в «Цветном»
Три тысячи московских учителей пройдут обучение по работе с нейросетями
Россия вернется на Венецианскую биеннале спустя шесть лет
A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров
Лукашенко призвал женщин писать ему в тикток, если их обидят мужчины к 8 Марта
Макан — самый популярный музыкант в РФ среди курьеров и таксистов
Поклонница Алисы Лю создала концепт кед, навеянный стилем фигуристки
Swarovski выпустил хрустальные фигурки с героями «Шрека»
Фестиваль медиаискусства НУР объявил первых участников и локации
В Музее кино в Москве открылась выставка к 130-летию со дня рождения Фаины Раневской
Роспатент зарегистрировал товарные знаки на основе скульптуры «страшной Аленки» из Нововоронежа
«Читай-город»: спрос на биографии выдающихся женщин вырос в РФ почти вдвое

Экспертную группу для изучения игрушек-монстров создадут в ХМАО

Афиша Daily
Фото: Роскачество

В ХМАО при поддержке региональных властей создадут экспертную группу для изучения игрушек-монстров. Чиновники опасаются, что такие игрушки могут нести угрозу психическому здоровью детей.

В экспертную группу войдут психологи, филологи-когнитивисты, педагоги, юристы и представители бизнеса. Губернатор региона Руслан Кухарук поручил провести комплексное социологическое исследование, чтобы защитить детей от деструктивного контента. 

В результате эксперты должны составить рекомендации для родителей и понятные критерии оценки «опасных» игрушек. Речи о запрете не идет, обещают чиновники. 

Проект запустили после доклада доцентки ЮГУ Юлианы Крисальной, которой некоторые игрушки в торговых сетях Ханты-Мансийска показались опасными для детской психики. В группу риска, помимо популярных Лабубу и Хагги Вагги, она включила:

  • плюшевые игрушки с человеческими зубами Фагглеры;
  • смэшеры, которые нужно разбивать, чтобы добраться до сюрприза;
  • одноглазых монстров, выплевывающих жвачку;
  • котика Дрему от бренда Bala Toys, большой черный рот которого смутил Крисальную. 
