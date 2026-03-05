Джон Хэмм в трейлере второго сезона «Друзей и соседей»

Apple TV+ представил трейлер второго сезона драматического сериала «Друзья и соседи». В нем будет 10 серий. Премьера состоится 3 апреля.
Шоу рассказывает об Эндрю Купере — управляющем хедж-фондом, чья прекрасная жизнь в чрезвычайно богатом районе, Вестмонт-Виллидж, сначала рушится из-за внезапного развода с женой, а затем и из-за увольнения с позором. Чтобы поддерживать роскошный образ жизни, он вынужден грабить соседей. Во втором сезоне у герой появляется новый сосед, который угрожает раскрыть его секреты, подвергая риску семью.
Главную роль вновь исполнит Джон Хэмм. В апреле 2025 года стало известно, что к касту второго сезона присоединился Джеймс Марсден («Трасса 60»). Предполагается, что он сыграет парня с деньгами, который состоит в отношениях с Самантой.
В сериале также снимаются Аманда Пит и Оливия Манн. Первый сезон сериала вышел 11 апреля 2025 года.