Джон Хэмм в трейлере второго сезона «Друзей и соседей»

Шоу рассказывает об Эндрю Купере — управляющем хедж-фондом, чья прекрасная жизнь в чрезвычайно богатом районе, Вестмонт-Виллидж, сначала рушится из-за внезапного развода с женой, а затем и из-за увольнения с позором. Чтобы поддерживать роскошный образ жизни, он вынужден грабить соседей. Во втором сезоне у герой появляется новый сосед, который угрожает раскрыть его секреты, подвергая риску семью.