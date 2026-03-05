На торги выставили макет носорога, из которого вылез Джим Кэрри в «Эйсе Вентуре»

Механического носорога из фильма «Эйс Вентура: Когда зовет природа» выставили на аукцион. Торги проводит Propstore, специализирующийся на продаже кинореликвий.
Лот использовался в сцене, где Эйс Вентура в исполнении Джима Кэрри шпионил за встречей злодеев изнутри макета носорога, а затем вылез из его задницы.
Согласно описанию, размеры реквизита ― 3,25 метра в длину и 2 метра в высоту. Основной материал ― стеклопластик, а для некоторых элементов (например, ног и хвоста) использовался поролон. Потенциальных покупателей предупреждают, что со временем на носороге появились сколы краски и потертости.
Поучаствовать в торгах можно онлайн. Первоначальная ставка была в размере 2000 долларов, сейчас кто-то предложил уже 5500. Реквизит оценивают в 4000–8000 долларов.