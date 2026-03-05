Оскар Айзек и Кэри Маллиган в тизере второго сезона «Грызни»

По словам Кейли Спэни, второй сезон будет «таким же безумным, как первый», но теперь «грызня» развернется между парами. Первый сезон со Стивеном Еном и Али Вонг в главных ролях, навеянный реальным дорожным инцидентом, получил четыре «Эмми» и три «Золотых глобуса».