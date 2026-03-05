Выяснилось, какие права женщин с расстройствами психики нарушаются чаще всего

Женщины часто обращаются за помощью в переводе — это их право на выбор поставщика социальных услуг (681 обращение). Многие из них хотят быть ближе к родственникам, друзьям или партнерам, с которыми они познакомились в интернете. Для перевода интернату нужно пройти через трудоемкий бюрократический процесс. При этом в учреждениях по всей стране сохраняется серьезный кадровый дефицит, сотрудники из-за нехватки времени порой отговаривают женщин от идеи перевода, нарушая их права. При этом иногда девушки хотят перевестись из-за того, что в учреждении они попадают в конфликтные ситуации, а сотрудники об этом даже не знают или же не хотят разбираться.