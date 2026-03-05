Выяснилось, какие права женщин с расстройствами психики нарушаются чаще всего

В преддверии 8 Марта АНО «Служба защиты прав» проанализировала порядка 9000 обращений, которые поступили в организацию за 4 года от женщин с нарушениями психики. Сотрудники также поговорили с девушками, которые находятся в интернатах и психиатрических больницах, чтобы выяснить, в каких сферах жизни им больше всего нужна поддержка. Результатами исследования служба поделилась с «Афишей Daily».
С 2021 года в АНО «Служба защиты прав» поступило 21 654 обращения, и лишь треть из них — от женщин (8758 случаев). Девушки из интернатов и больниц обращаются за помощью намного реже мужчин. А вот внешняя аудитория службы практически вся женская. В ее число входят люди, которые живут дома, опекуны взрослых, детей и другие.
«Мир российских психоневрологических интернатов до сих пор остается закрытым. Однако по опыту работы службы мы видим, что даже в такой обстановке мужчины чувствуют себя увереннее и чаще открыто говорят о своих трудностях. Это объясняется и разницей в физической силе, и особой, зависимой, позицией девушек. Например, за годы жизни в интернате они привыкают к тому, что нужно быть тише, ведь заступиться за них зачастую некому», — рассказала специалист по связям с общественностью службы Александра Ефремова.
В Нижегородской области ситуация постепенно меняется. К работе в учреждениях подключаются неравнодушные команды руководителей и сотрудников, в деятельности интернатов и больниц принимают участие общественные, правозащитные и волонтерские организации. Это создает более доверительную атмосферу — женщины все больше начинают говорить и обращаться за поддержкой.
Самая частая категория нарушений — это право на информацию и квалифицированную юридическую помощь (2412 обращений). Женщины интересуются, какие выплаты им положены, как можно получить психологическую помощь и восстановить дееспособность.
«Я узнала о том, что меня лишили дееспособности, когда я уже попала в интернат. На тот момент мне было 18 лет. Мне даже не объяснили, что это, для чего нужно. Сейчас мне 28, и при поддержке сотрудников ПНИ и юриста службы Данила я восстановила частичную дееспособность. В планах — стать самостоятельной, жить в своей квартире и завести собаку, а может, и двух», — делится Анна из Кузьмиярского ПНИ.
На втором месте — право на получение медицинской помощи (736 обращений). Многие ПНИ России находятся далеко от медицинских центров и больниц, что затрудняет обращение к врачам. Кроме того, женщинам часто отказывают в приеме из-за их психиатрического диагноза. Также в практике службы были инциденты отказа интерната от госпитализации из-за того, что ПНИ не гарантировал сохранность личных вещей при нахождении женщин в больнице.
Женщины часто обращаются за помощью в переводе — это их право на выбор поставщика социальных услуг (681 обращение). Многие из них хотят быть ближе к родственникам, друзьям или партнерам, с которыми они познакомились в интернете. Для перевода интернату нужно пройти через трудоемкий бюрократический процесс. При этом в учреждениях по всей стране сохраняется серьезный кадровый дефицит, сотрудники из-за нехватки времени порой отговаривают женщин от идеи перевода, нарушая их права. При этом иногда девушки хотят перевестись из-за того, что в учреждении они попадают в конфликтные ситуации, а сотрудники об этом даже не знают или же не хотят разбираться.
Покупки — также одна из популярных категорий в обращениях (таких заявлений 347). Например, девушки в интернатах так же, как и все, хотят делать свою комнату уютнее и для этого приобретать занавески, картины, коврики. Мечтают о покупке кухонной техники, чтобы самостоятельно готовить. Хотят выбирать для себя одежду и обувь по своему вкусу.
«В ПНИ порядка 70% проживающих недееспособны, их деньгами распоряжается опекун — зачастую это директор интерната. И он обязан соблюдать законное право человека на учет его мнения при распоряжении его же средствами. К сожалению, в интернатах это право порой игнорируют. Например, женщина хочет купить себе новое платье, но опекун в покупке отказывает, аргументируя тем, что за ним нужно ехать в районный центр, а водитель заболел или же соцработник не успевает сопроводить человека», — объясняет директор службы Екатерина Кантинова.
Но есть огромный пласт обращений, которые не решить юридически. Они касаются общения. Девушки с нарушениями психики (и в интернатах, и в больницах) очень нуждаются в теплых разговорах и новых впечатлениях. Для того чтобы решить эту проблему, в 2022 году вместе с проектом народного фронта «Регион заботы» была создана волонтерская «Служба заботы». Добровольцы помогают с организацией досуга: устраивают кулинарные и творческие мастер-классы, занятия спортом, большие праздники, например Дни красоты. Присоединиться к «Службе заботы» может любой желающий. Для этого ему нужно заполнить анкету, после чего с ним свяжутся координаторы.