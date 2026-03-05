Кристиан Мортенсен скачет по узбекским степям в трейлере «Тамерлана»

«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius
Джон Кристиан Лав из «Лучше звоните Солу» работает курьером в Amazon из‑за отсутствия ролей
Бренд «Гоша Рубчинский» открыл новое пространство в «Цветном»
Три тысячи московских учителей пройдут обучение по работе с нейросетями
Россия вернется на Венецианскую биеннале спустя шесть лет
A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров
Лукашенко призвал женщин писать ему в тикток, если их обидят мужчины к 8 Марта
Макан — самый популярный музыкант в РФ среди курьеров и таксистов
Поклонница Алисы Лю создала концепт кед, навеянный стилем фигуристки
Swarovski выпустил хрустальные фигурки с героями «Шрека»
Фестиваль медиаискусства НУР объявил первых участников и локации
В Музее кино в Москве открылась выставка к 130-летию со дня рождения Фаины Раневской
Роспатент зарегистрировал товарные знаки на основе скульптуры «страшной Аленки» из Нововоронежа
«Читай-город»: спрос на биографии выдающихся женщин вырос в РФ почти вдвое
Арсену Маркаряну дали 4,5 года по делу о реабилитации нацизма
Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет этой весной
Мэгги Джилленхол рассказала, что студия потребовала вырезать из «Невесты» сцены насилия и рвоты
Музыканты Пикника «Афиши» и блогеры проведут фитнес-тренировки в Москве
При производстве «Проекта „Конец света“» не использовали хромакей
Опрос: 68% женщин готовы расстаться с мужчиной, если тот скрывает их от друзей и семьи
В аэропорту Домодедово в багаже у иностранца обнаружили фрагмент метеорита Дронино
Показываем новый трейлер «Ангелов Ладоги» ― исторической драмы с Тихоном Жизневским
Россиянки рассказали, в образе какой культовой героини они хотели бы провести 8 Марта
Накануне 8 Марта ассоциация «Е.В.А.» проведет открытую тренировку по фейсфитнесу
Источники сообщают, что Пол Беттани может стать новым Волан-де-Мортом
Средняя продолжительность рабочего дня в России составила 7,16 часа
Юрия Сапрыкина назначили директором по развитию Музея ОБЭРИУ
Появился трейлер концертного фильма BTS на Netflix

Кристиан Мортенсен скачет по узбекским степям в трейлере «Тамерлана»

Афиша Daily
Фото: Ray of Sun Pictures

Дистрибьютор Ray of Sun Pictures поделился с «Афишей Daily» локализованным трейлером «Тамерлана» ― исторического байопика с Кристианом Мортенсеном. В российский прокат картина выйдет 2 апреля. 

В основе сюжета ― история восхождения Тимура Барласа, известного как великий Тамерлан. На фоне распада Монгольской империи молодой воин сталкивается с предательством, тяжелыми ранениями и личной трагедией. 

Видео: Ray of Sun Pictures

Вместе с Мортенсеном в ленте снялись Махеш Джаду и Юлдуз Раджабова. Съемки проходили на территории Узбекистана, где воссоздали древние города Великого шелкового пути. Фильм создан международной командой кинематографистов из США, Узбекистана и Казахстана. 

Режиссером выступил Джейкоб Шварц. «„Тамерлан“ — это история о любви, наследии и чести. Для меня важно было показать не только завоевателя, но и человека, разрываемого внутренними противоречиями, верностью семье и стремлением к власти», — отметил он.

По словам режиссера, проект стал результатом многолетнего интереса к истории Центральной Азии и попыткой рассказать о фигуре Тимура вне привычных клише — через личную драму, внутренний конфликт и сложный моральный выбор.

Расскажите друзьям