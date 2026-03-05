A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров

«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius
Джон Кристиан Лав из «Лучше звоните Солу» работает курьером в Amazon из‑за отсутствия ролей
Кристиан Мортенсен скачет по узбекским степям в трейлере «Тамерлана»
Бренд «Гоша Рубчинский» открыл новое пространство в «Цветном»
Три тысячи московских учителей пройдут обучение по работе с нейросетями
Россия вернется на Венецианскую биеннале спустя шесть лет
Лукашенко призвал женщин писать ему в тикток, если их обидят мужчины к 8 Марта
Макан — самый популярный музыкант в РФ среди курьеров и таксистов
Поклонница Алисы Лю создала концепт кед, навеянный стилем фигуристки
Swarovski выпустил хрустальные фигурки с героями «Шрека»
Фестиваль медиаискусства НУР объявил первых участников и локации
В Музее кино в Москве открылась выставка к 130-летию со дня рождения Фаины Раневской
Роспатент зарегистрировал товарные знаки на основе скульптуры «страшной Аленки» из Нововоронежа
«Читай-город»: спрос на биографии выдающихся женщин вырос в РФ почти вдвое
Арсену Маркаряну дали 4,5 года по делу о реабилитации нацизма
Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет этой весной
Мэгги Джилленхол рассказала, что студия потребовала вырезать из «Невесты» сцены насилия и рвоты
Музыканты Пикника «Афиши» и блогеры проведут фитнес-тренировки в Москве
При производстве «Проекта „Конец света“» не использовали хромакей
Опрос: 68% женщин готовы расстаться с мужчиной, если тот скрывает их от друзей и семьи
В аэропорту Домодедово в багаже у иностранца обнаружили фрагмент метеорита Дронино
Показываем новый трейлер «Ангелов Ладоги» ― исторической драмы с Тихоном Жизневским
Россиянки рассказали, в образе какой культовой героини они хотели бы провести 8 Марта
Накануне 8 Марта ассоциация «Е.В.А.» проведет открытую тренировку по фейсфитнесу
Источники сообщают, что Пол Беттани может стать новым Волан-де-Мортом
Средняя продолжительность рабочего дня в России составила 7,16 часа
Юрия Сапрыкина назначили директором по развитию Музея ОБЭРИУ
Появился трейлер концертного фильма BTS на Netflix

A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров

Афиша Daily
Фото: Outline

Фестиваль Outline, который пройдет с 21 по 27 июля в районе города Талдом, объявил первых хедлайнеров нового сезона.

В первой волне артистов заявлены: британец A Guy Called Gerald, американские диджеи DJ Pierre, Daniel Bell и Jus-Ed, минимал-инноватор из Бухареста Cezar, легенда Ибицы Tania Vulcano. С концертом выступит Soft Blade, а на главной сцене отыграют Abelle, Errortica, Locked Club, а также Lipelis, Poima и София Родина.

A Guy Called Gerald — один из создателей манчестерского коллектива 808 State, первый британский эйсид-продюсер. Он выступит с сессионным лайвом на танцполе Woods. Он известен ремиксами для Дэвида Боуи, Lamb, The Stone Roses и The Orb, а также турами с New Order и Tricky.

DJ Pierre летит на Outline из Чикаго, чтобы выступить на новой дизайнерской сцене — Block. Натаниель Пьер Джонс — пионер чикагского хауса и автор двух электронных жанров — эйсид-хауса и вайлдпитча.

Jus-Ed — резидент бруклинского Output, лондонского fabric, берлинских Tresor и Panorama Bar. Румынский электронный антрепренер Cezar известен по сетам для XLR8R и Tromme, а также по совместным выступлениям Praslea и Kozo на вечеринках его лейбла Understand.

Outline 2026
Концерт / 21 июля
Подробнее на Афише
