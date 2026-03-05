A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров

Фестиваль Outline, который пройдет с 21 по 27 июля в районе города Талдом, объявил первых хедлайнеров нового сезона.
В первой волне артистов заявлены: британец A Guy Called Gerald, американские диджеи DJ Pierre, Daniel Bell и Jus-Ed, минимал-инноватор из Бухареста Cezar, легенда Ибицы Tania Vulcano. С концертом выступит Soft Blade, а на главной сцене отыграют Abelle, Errortica, Locked Club, а также Lipelis, Poima и София Родина.
A Guy Called Gerald — один из создателей манчестерского коллектива 808 State, первый британский эйсид-продюсер. Он выступит с сессионным лайвом на танцполе Woods. Он известен ремиксами для Дэвида Боуи, Lamb, The Stone Roses и The Orb, а также турами с New Order и Tricky.
DJ Pierre летит на Outline из Чикаго, чтобы выступить на новой дизайнерской сцене — Block. Натаниель Пьер Джонс — пионер чикагского хауса и автор двух электронных жанров — эйсид-хауса и вайлдпитча.
Jus-Ed — резидент бруклинского Output, лондонского fabric, берлинских Tresor и Panorama Bar. Румынский электронный антрепренер Cezar известен по сетам для XLR8R и Tromme, а также по совместным выступлениям Praslea и Kozo на вечеринках его лейбла Understand.