A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров

A Guy Called Gerald — один из создателей манчестерского коллектива 808 State, первый британский эйсид-продюсер. Он выступит с сессионным лайвом на танцполе Woods. Он известен ремиксами для Дэвида Боуи, Lamb, The Stone Roses и The Orb, а также турами с New Order и Tricky.