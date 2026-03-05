Лукашенко призвал женщин писать ему в тикток, если их обидят мужчины к 8 Марта

«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius
Джон Кристиан Лав из «Лучше звоните Солу» работает курьером в Amazon из‑за отсутствия ролей
Кристиан Мортенсен скачет по узбекским степям в трейлере «Тамерлана»
Бренд «Гоша Рубчинский» открыл новое пространство в «Цветном»
Три тысячи московских учителей пройдут обучение по работе с нейросетями
Россия вернется на Венецианскую биеннале спустя шесть лет
A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров
Макан — самый популярный музыкант в РФ среди курьеров и таксистов
Поклонница Алисы Лю создала концепт кед, навеянный стилем фигуристки
Swarovski выпустил хрустальные фигурки с героями «Шрека»
Фестиваль медиаискусства НУР объявил первых участников и локации
В Музее кино в Москве открылась выставка к 130-летию со дня рождения Фаины Раневской
Роспатент зарегистрировал товарные знаки на основе скульптуры «страшной Аленки» из Нововоронежа
«Читай-город»: спрос на биографии выдающихся женщин вырос в РФ почти вдвое
Арсену Маркаряну дали 4,5 года по делу о реабилитации нацизма
Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет этой весной
Мэгги Джилленхол рассказала, что студия потребовала вырезать из «Невесты» сцены насилия и рвоты
Музыканты Пикника «Афиши» и блогеры проведут фитнес-тренировки в Москве
При производстве «Проекта „Конец света“» не использовали хромакей
Опрос: 68% женщин готовы расстаться с мужчиной, если тот скрывает их от друзей и семьи
В аэропорту Домодедово в багаже у иностранца обнаружили фрагмент метеорита Дронино
Показываем новый трейлер «Ангелов Ладоги» ― исторической драмы с Тихоном Жизневским
Россиянки рассказали, в образе какой культовой героини они хотели бы провести 8 Марта
Накануне 8 Марта ассоциация «Е.В.А.» проведет открытую тренировку по фейсфитнесу
Источники сообщают, что Пол Беттани может стать новым Волан-де-Мортом
Средняя продолжительность рабочего дня в России составила 7,16 часа
Юрия Сапрыкина назначили директором по развитию Музея ОБЭРИУ
Появился трейлер концертного фильма BTS на Netflix

Лукашенко призвал женщин писать ему в тикток, если их обидят мужчины к 8 Марта

Афиша Daily
Фото: Kremlin.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии награждения женщин в преддверии 8 Марта заявил, что ему можно пожаловаться в тиктоке на мужчин. Видео с этим моментом опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

«Счастливых вам праздников! И если хоть один мужик вас обидит в эти дни, найдите возможность — ну у нас же тикток есть, каждое утро читаю. Иногда до смешного доходит. Но если кто-то обидит вас, вы напишите мне, я обязательно отреагирую. А Дмитрий Николаевич, глава администрации, он слышит это, он раньше меня возьмет это на контроль», — сказал политик.

Видео: «Пул Первого»

Недавно Лукашенко принесли снюс во время совещания. «И что, под язык кладешь? Интересно. Голова кружится? Иногда хочется напиться, чтобы голова кружилась, и от губернатора Гродненской области не слышать, что у него телята дохнут», — сказал он.

