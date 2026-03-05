Фестиваль медиаискусства НУР объявил первых участников и локации

«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius
Джон Кристиан Лав из «Лучше звоните Солу» работает курьером в Amazon из‑за отсутствия ролей
Кристиан Мортенсен скачет по узбекским степям в трейлере «Тамерлана»
Бренд «Гоша Рубчинский» открыл новое пространство в «Цветном»
Три тысячи московских учителей пройдут обучение по работе с нейросетями
Россия вернется на Венецианскую биеннале спустя шесть лет
A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров
Лукашенко призвал женщин писать ему в тикток, если их обидят мужчины к 8 Марта
Макан — самый популярный музыкант в РФ среди курьеров и таксистов
Поклонница Алисы Лю создала концепт кед, навеянный стилем фигуристки
Swarovski выпустил хрустальные фигурки с героями «Шрека»
В Музее кино в Москве открылась выставка к 130-летию со дня рождения Фаины Раневской
Роспатент зарегистрировал товарные знаки на основе скульптуры «страшной Аленки» из Нововоронежа
«Читай-город»: спрос на биографии выдающихся женщин вырос в РФ почти вдвое
Арсену Маркаряну дали 4,5 года по делу о реабилитации нацизма
Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет этой весной
Мэгги Джилленхол рассказала, что студия потребовала вырезать из «Невесты» сцены насилия и рвоты
Музыканты Пикника «Афиши» и блогеры проведут фитнес-тренировки в Москве
При производстве «Проекта „Конец света“» не использовали хромакей
Опрос: 68% женщин готовы расстаться с мужчиной, если тот скрывает их от друзей и семьи
В аэропорту Домодедово в багаже у иностранца обнаружили фрагмент метеорита Дронино
Показываем новый трейлер «Ангелов Ладоги» ― исторической драмы с Тихоном Жизневским
Россиянки рассказали, в образе какой культовой героини они хотели бы провести 8 Марта
Накануне 8 Марта ассоциация «Е.В.А.» проведет открытую тренировку по фейсфитнесу
Источники сообщают, что Пол Беттани может стать новым Волан-де-Мортом
Средняя продолжительность рабочего дня в России составила 7,16 часа
Юрия Сапрыкина назначили директором по развитию Музея ОБЭРИУ
Появился трейлер концертного фильма BTS на Netflix

Фестиваль медиаискусства НУР объявил первых участников и локации

Афиша Daily
Фото: НУР

С 28 по 31 мая в Казани пройдет пятый юбилейный фестиваль медиаискусства НУР. Организаторы раскрыли первую часть программы и адреса.

В отреставрированном Особняке Демидова (бывший Дворец бракосочетаний) медиахудожник Дмитрий Масаидов и композитор Николай Попов представят интерактивную инсталляцию. Роботы-гуманоиды российского производства, обучением которых Масаидов занимался несколько лет, попытаются воспроизвести музыкальное произведение по цифровым инструкциям, оставленным «композитором».

Впервые после реконструкции свои двери откроет бывшая швейная фабрика «Адонис» 1825 года постройки. НУР станет первым крупным событием в новом креативном кластере. Здесь покажут инсталляцию «Chord 16:3» Саши Соколова — композитора, чья музыка звучит в голливудских трейлерах к «Капитану Америке» и «Людям Икс».

Впервые в лайнапе НУРа появились международные участники. Южнокорейская арт-студия The Sway, известная по церемонии открытия Олимпиады в Пекине-2008, покажет эксперимент с лазером, превращающим лица зрителей в цифровые частицы. А команда шоу-технологов LaserFX совместно с художником Петром Никифоровым создаст кинетическую скульптуру «Код ритма».

Центральной точкой фестиваля впервые станет экстрим-парк «Урам». Самый масштабный объект НУРа разместится в здании Казанского цирка. Имя художника, который на три дня заполнит арену космической инсталляцией, пока держится в секрете.

Международный фестиваль медиаискусства НУР
Концерт / 28 мая
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям