«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius
Джон Кристиан Лав из «Лучше звоните Солу» работает курьером в Amazon из‑за отсутствия ролей
Кристиан Мортенсен скачет по узбекским степям в трейлере «Тамерлана»
Бренд «Гоша Рубчинский» открыл новое пространство в «Цветном»
Три тысячи московских учителей пройдут обучение по работе с нейросетями
Россия вернется на Венецианскую биеннале спустя шесть лет
A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров
Лукашенко призвал женщин писать ему в тикток, если их обидят мужчины к 8 Марта
Поклонница Алисы Лю создала концепт кед, навеянный стилем фигуристки
Swarovski выпустил хрустальные фигурки с героями «Шрека»
Фестиваль медиаискусства НУР объявил первых участников и локации
В Музее кино в Москве открылась выставка к 130-летию со дня рождения Фаины Раневской
Роспатент зарегистрировал товарные знаки на основе скульптуры «страшной Аленки» из Нововоронежа
«Читай-город»: спрос на биографии выдающихся женщин вырос в РФ почти вдвое
Арсену Маркаряну дали 4,5 года по делу о реабилитации нацизма
Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет этой весной
Мэгги Джилленхол рассказала, что студия потребовала вырезать из «Невесты» сцены насилия и рвоты
Музыканты Пикника «Афиши» и блогеры проведут фитнес-тренировки в Москве
При производстве «Проекта „Конец света“» не использовали хромакей
Опрос: 68% женщин готовы расстаться с мужчиной, если тот скрывает их от друзей и семьи
В аэропорту Домодедово в багаже у иностранца обнаружили фрагмент метеорита Дронино
Показываем новый трейлер «Ангелов Ладоги» ― исторической драмы с Тихоном Жизневским
Россиянки рассказали, в образе какой культовой героини они хотели бы провести 8 Марта
Накануне 8 Марта ассоциация «Е.В.А.» проведет открытую тренировку по фейсфитнесу
Источники сообщают, что Пол Беттани может стать новым Волан-де-Мортом
Средняя продолжительность рабочего дня в России составила 7,16 часа
Юрия Сапрыкина назначили директором по развитию Музея ОБЭРИУ
Появился трейлер концертного фильма BTS на Netflix

Макан — самый популярный музыкант в РФ среди курьеров и таксистов

Фото: «VK Музыка»

Рэпер Андрей Косолапов (Макан) признан самым популярным музыкантом у курьеров и таксистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «VK Музыки» и платформы Ventra Go.

Согласно результатам опроса, работники ретейла чаще слушают Icegergert, официанты — Jakone. Копирайтерам и контент-менеджерам больше всех нравятся Miyagi & Эндшпиль.

Что касается подрабатывающих россиян, то большинство выбирает российскую музыку (43%), иностранную предпочитают 28%, еще 29% не привязываются к стране происхождения исполнителей. Среди жанров лидирует поп — его выбирают более трети россиян. 24% чаще включают рок, 22% — электронную музыку, 20% предпочитают рэп или хип-хоп.

Из российских исполнителей чаще других опрошенные слушали Ваню Дмитриенко (22%), Icegergert (21%), Макана (19%) и Басту (17%). Фаворитами россиян среди зарубежных музыкантов стали Леди Гага (23%), Linkin Park (21%), Imagine Dragons (19%) и Эминем (17%). Среди треков, которые чаще всего звучали у подрабатывающих в последнее время, лидируют «Силуэт» (Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд), «Жиганская» (Jakone, Kiliana) и «Сыпь, гармоника!» (СДП).

В конце ноября Макан ушел в армию. Музыкант служит в одном из подразделений Росгвардии в дивизии оперативного назначения им. Ф.Э.Дзержинского. В декабре в Росгвардии заявили, что у Макана в армии нет привилегий. Косолапов назван артистом 2025 года по версии «VK Музыки».

