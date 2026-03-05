Роспатент зарегистрировал товарные знаки на основе скульптуры «страшной Аленки» из Нововоронежа

«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius
Джон Кристиан Лав из «Лучше звоните Солу» работает курьером в Amazon из‑за отсутствия ролей
Кристиан Мортенсен скачет по узбекским степям в трейлере «Тамерлана»
Бренд «Гоша Рубчинский» открыл новое пространство в «Цветном»
Три тысячи московских учителей пройдут обучение по работе с нейросетями
Россия вернется на Венецианскую биеннале спустя шесть лет
A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров
Лукашенко призвал женщин писать ему в тикток, если их обидят мужчины к 8 Марта
Макан — самый популярный музыкант в РФ среди курьеров и таксистов
Поклонница Алисы Лю создала концепт кед, навеянный стилем фигуристки
Swarovski выпустил хрустальные фигурки с героями «Шрека»
Фестиваль медиаискусства НУР объявил первых участников и локации
В Музее кино в Москве открылась выставка к 130-летию со дня рождения Фаины Раневской
«Читай-город»: спрос на биографии выдающихся женщин вырос в РФ почти вдвое
Арсену Маркаряну дали 4,5 года по делу о реабилитации нацизма
Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет этой весной
Мэгги Джилленхол рассказала, что студия потребовала вырезать из «Невесты» сцены насилия и рвоты
Музыканты Пикника «Афиши» и блогеры проведут фитнес-тренировки в Москве
При производстве «Проекта „Конец света“» не использовали хромакей
Опрос: 68% женщин готовы расстаться с мужчиной, если тот скрывает их от друзей и семьи
В аэропорту Домодедово в багаже у иностранца обнаружили фрагмент метеорита Дронино
Показываем новый трейлер «Ангелов Ладоги» ― исторической драмы с Тихоном Жизневским
Россиянки рассказали, в образе какой культовой героини они хотели бы провести 8 Марта
Накануне 8 Марта ассоциация «Е.В.А.» проведет открытую тренировку по фейсфитнесу
Источники сообщают, что Пол Беттани может стать новым Волан-де-Мортом
Средняя продолжительность рабочего дня в России составила 7,16 часа
Юрия Сапрыкина назначили директором по развитию Музея ОБЭРИУ
Появился трейлер концертного фильма BTS на Netflix

Роспатент зарегистрировал товарные знаки на основе скульптуры «страшной Аленки» из Нововоронежа

Фото: «Нововоронеж Online»/«ВКонтакте»

В Роспатенте зарегистрировали два товарных знака с изображением Аленки, скульптуру которой поставили в Нововоронеже в 2020 году, но демонтировали после жалоб местных жителей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Заявки на регистрацию знаков «Наша Аленка» и «Та самая Аленка» подали в мае 2024 года. В марте 2026-го Роспатент принял решение зарегистрировать их сроком на десять лет. 

Марки могут использоваться в России для продажи одежды, обуви, аксессуаров, изделий из металла и аренды цифрового оборудования. В качестве правообладателя указана Осипова Елена Николаевна. 

Скульптуру Аленки открыли в Нововоронеже к 250-летию села Новая Аленовка в декабре 2020 года. Ее демонтировали спустя несколько дней по просьбе местных жителей, которым произведение показалось слишком некрасивым. Памятник вернули изготовителю, после чего его продали с аукциона.

Недавно в Швеции похитили бронзовую скульптуру Карла Миллеса «Эмигранты». Она весит 125 килограмм и создана в память о переселении шведов в Америку с середины ХIX в.

