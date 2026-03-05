Поклонница Алисы Лю создала концепт кед, навеянный стилем фигуристки

«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius
Джон Кристиан Лав из «Лучше звоните Солу» работает курьером в Amazon из‑за отсутствия ролей
Кристиан Мортенсен скачет по узбекским степям в трейлере «Тамерлана»
Бренд «Гоша Рубчинский» открыл новое пространство в «Цветном»
Три тысячи московских учителей пройдут обучение по работе с нейросетями
Россия вернется на Венецианскую биеннале спустя шесть лет
A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров
Лукашенко призвал женщин писать ему в тикток, если их обидят мужчины к 8 Марта
Макан — самый популярный музыкант в РФ среди курьеров и таксистов
Swarovski выпустил хрустальные фигурки с героями «Шрека»
Фестиваль медиаискусства НУР объявил первых участников и локации
В Музее кино в Москве открылась выставка к 130-летию со дня рождения Фаины Раневской
Роспатент зарегистрировал товарные знаки на основе скульптуры «страшной Аленки» из Нововоронежа
«Читай-город»: спрос на биографии выдающихся женщин вырос в РФ почти вдвое
Арсену Маркаряну дали 4,5 года по делу о реабилитации нацизма
Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет этой весной
Мэгги Джилленхол рассказала, что студия потребовала вырезать из «Невесты» сцены насилия и рвоты
Музыканты Пикника «Афиши» и блогеры проведут фитнес-тренировки в Москве
При производстве «Проекта „Конец света“» не использовали хромакей
Опрос: 68% женщин готовы расстаться с мужчиной, если тот скрывает их от друзей и семьи
В аэропорту Домодедово в багаже у иностранца обнаружили фрагмент метеорита Дронино
Показываем новый трейлер «Ангелов Ладоги» ― исторической драмы с Тихоном Жизневским
Россиянки рассказали, в образе какой культовой героини они хотели бы провести 8 Марта
Накануне 8 Марта ассоциация «Е.В.А.» проведет открытую тренировку по фейсфитнесу
Источники сообщают, что Пол Беттани может стать новым Волан-де-Мортом
Средняя продолжительность рабочего дня в России составила 7,16 часа
Юрия Сапрыкина назначили директором по развитию Музея ОБЭРИУ
Появился трейлер концертного фильма BTS на Netflix

Поклонница Алисы Лю создала концепт кед, навеянный стилем фигуристки

Афиша Daily
Фото: @jane_morelli

Художница Джейн Морелли разработала концепт-арт кед Miu Miu, которые бренд мог бы выпустить в коллаборации с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алисой Лю.

«Шоколадная замша и блондинистые полоски из кожи повторяют ее культовую прическу», — говорится в описании работы. Зигзагообразные швы отсылают к рваной стрижке спортсменки, а на пятке располагается вышитая надпись «Алиса Лю».

К кедам можно крепить съемные шармы: один выполнен в форме пирсинга губы Лю, другой — в виде конька, зашнурованного золотой лентой со сверкающим зубцом. В коллекцию также вошел брелок с силуэтом узнаваемой прически фигуристки.

1/4
© @jane_morelli
2/4
© @jane_morelli
3/4
© @jane_morelli
4/4
© @jane_morelli

На Олимпиаде-2026 в Милане Лю завоевала золото с результатом 226,79 балла. Короткую программу она откатала под песню «This Is How It Feels» Laufey и D4vd, произвольную — под треки Леди Гаги. Постановщиком обеих программ выступил Массимо Скали, семикратный чемпион Италии по танцам на льду.

Недавно Лю спросили, под какие композиции она еще хотела бы выйти на лед. В список фигуристки вошли треки «Capable of Love» PinkPantheress, «Star» Мицки, «Chihiro» Билли Айлиш, «Fire in My Heart» группы Escape from New York, а также «Лебединое озеро» Чайковского.

