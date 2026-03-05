Swarovski выпустил хрустальные фигурки с героями «Шрека»

«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius
Джон Кристиан Лав из «Лучше звоните Солу» работает курьером в Amazon из‑за отсутствия ролей
Кристиан Мортенсен скачет по узбекским степям в трейлере «Тамерлана»
Бренд «Гоша Рубчинский» открыл новое пространство в «Цветном»
Три тысячи московских учителей пройдут обучение по работе с нейросетями
Россия вернется на Венецианскую биеннале спустя шесть лет
A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров
Лукашенко призвал женщин писать ему в тикток, если их обидят мужчины к 8 Марта
Макан — самый популярный музыкант в РФ среди курьеров и таксистов
Поклонница Алисы Лю создала концепт кед, навеянный стилем фигуристки
Фестиваль медиаискусства НУР объявил первых участников и локации
В Музее кино в Москве открылась выставка к 130-летию со дня рождения Фаины Раневской
Роспатент зарегистрировал товарные знаки на основе скульптуры «страшной Аленки» из Нововоронежа
«Читай-город»: спрос на биографии выдающихся женщин вырос в РФ почти вдвое
Арсену Маркаряну дали 4,5 года по делу о реабилитации нацизма
Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет этой весной
Мэгги Джилленхол рассказала, что студия потребовала вырезать из «Невесты» сцены насилия и рвоты
Музыканты Пикника «Афиши» и блогеры проведут фитнес-тренировки в Москве
При производстве «Проекта „Конец света“» не использовали хромакей
Опрос: 68% женщин готовы расстаться с мужчиной, если тот скрывает их от друзей и семьи
В аэропорту Домодедово в багаже у иностранца обнаружили фрагмент метеорита Дронино
Показываем новый трейлер «Ангелов Ладоги» ― исторической драмы с Тихоном Жизневским
Россиянки рассказали, в образе какой культовой героини они хотели бы провести 8 Марта
Накануне 8 Марта ассоциация «Е.В.А.» проведет открытую тренировку по фейсфитнесу
Источники сообщают, что Пол Беттани может стать новым Волан-де-Мортом
Средняя продолжительность рабочего дня в России составила 7,16 часа
Юрия Сапрыкина назначили директором по развитию Музея ОБЭРИУ
Появился трейлер концертного фильма BTS на Netflix

Swarovski выпустил хрустальные фигурки с героями «Шрека»

Бренд Swarovski представил коллаборацию с мультфильмом «Шрек» к 25-летию франшизы. В коллекции появились хрустальные фигурки персонажей из мультфильма: Шрека, Фионы, Осла, Кота в сапогах и Пряни. Цена изделий составляет от 189 до 750 долларов (от 14,8 до 58,9 тыс. рублей).

23 декабря 2026 года должен выйти «Шрек-5». В первом тизере мультфильма Осел спрашивает: «Эй, волшебное зеркало! Кто здесь всех прекраснее?» Зеркало в ответ показывает мемы с изображением Шрека (среди них — тикток-фильтр, созданный россиянином Максимом Кузлиным). Когда на экране появляется очень мускулистый Шрек, в комнату заходит его дочь и смеется над ним. Ее озвучивает Зендая.

Шрек будет говорить голосом Майка Майерса, Осел — Эдди Мерфи, а принцесса Фиона —  Кэмерон Диас. Актерский состав пятой части серии «Шрек» также пополнили Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес. Они озвучат Фаркла и Фергуса — сыновей Шрека и Фионы. 

