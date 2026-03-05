«Читай-город»: спрос на биографии выдающихся женщин вырос в РФ почти вдвое

Книжная сеть «Читай-город» зафиксировала значительный рост интереса читателей к биографиям и мемуарам о женщинах. В 2025 году такие книги покупали в 2 раза чаще, чем в 2024, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу сети.
«Несмотря на дисбаланс — книг о мужчинах продается в четыре раза больше, чем о женщинах, — динамика 2025 года показывает сдвиг: доля продаж книг о женщинах в топе выросла почти вдвое по сравнению с 2024 годом. Это может говорить не просто о количественном росте, а о смене культурного запроса — читатели все чаще ищут женские голоса в истории, политике и искусстве», — говорится в сообщении.
Так, по данным «Читай-города», в топ-10 самых продаваемых биографий о женщинах вошли «Мемуары» Екатерины II, «Дневники княжон Романовых» Хелен Раппапорт, книга Льва Данилкина о бывшем директоре Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирине Антоновой, а также издания о Фаине Раневской, Анне Винтур, Коко Шанель, Евгении Гинзбург, Зое Богуславской, Лилианне Лунгиной и принцессе Диане.
Как добавили в пресс-службе, 5 из 10 книг топа связаны с судьбами женщин в советскую эпоху, и только три посвящены иностранкам. Этот список резко контрастирует с рейтингом 2024 года, который возглавляли мемуары поп- и кей-поп-исполнительниц.
Ранее в «Читай-городе» отмечали, что среди мужских выделяется биография Петра l. Большинство россиян считают ее самой интересной. Часто покупают и книгу о летчике-космонавте Юрии Гагарине.