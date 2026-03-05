Арсену Маркаряну дали 4,5 года по делу о реабилитации нацизма

Блогера и инфобизнесмена Арсена Маркаряна приговорили к 4,5 годам колонии по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на корреспондента в зале суда.
Блогеру также запретили вести соцсети в течение 4 лет. Прокуратура запрашивала для Маркаряна 6 лет и 10 месяцев заключения.
Защита Маркаряна представила в суде письмо от ветеранов и участников военной операции на территории Украины с просьбой о снисхождении. Сам подсудимый в последнем слове попросил самое суровое наказание, но не связанное с лишением свободы. Вину он признал полостью и сказал, что хочет приносить пользу людям.
Маркаряна задержали в Подмосковье 23 августа 2025 года. По версии следствия, он разместил на популярном видеохостинге ролик с оскорблением ветеранов, в частности героя Советского Союза Александра Матросова.
По официальной версии, Матросов в 1943 году закрыл собой пулемет, чтобы позволить сослуживцам атаковать пункт нацистов. В одном из роликов Маркарян заявил, что этот солдат «помер *** пойми [непонятно] за что», а «настоящий мужчина — это тот, который думает о себе».
Арсен Маркарян — блогер и инфобизнесмен, который проводил тренинги для мужчин. В интернете он известен благодаря мизогинистским высказываниям.