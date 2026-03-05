Арсену Маркаряну дали 4,5 года по делу о реабилитации нацизма

Защита Маркаряна представила в суде письмо от ветеранов и участников военной операции на территории Украины с просьбой о снисхождении. Сам подсудимый в последнем слове попросил самое суровое наказание, но не связанное с лишением свободы. Вину он признал полостью и сказал, что хочет приносить пользу людям.