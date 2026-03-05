Мэгги Джилленхол рассказала, что студия потребовала вырезать из «Невесты» сцены насилия и рвоты

Арсену Маркаряну дали 4,5 года по делу о реабилитации нацизма
Фото: Warner Bros.

Warner Bros. попросили Мэгги Джилленхол смягчить сцены насилия в фильме «Невеста». Об этом постановщица рассказала в подкасте «The Interview» от The New York Times. В частности, из фильма исчез момент, в котором Чудовище слизывает черную рвоту с шеи Невесты.

Некоторые эпизоды пришлось приглушить после пробных показов. «У нас были большие показы в торговых центрах, куда приходили обычные зрители. Как актриса или режиссер я никогда раньше в таком не участвовала. Это было невероятно интересно. Один из вопросов, который они подняли, касался насилия: не слишком ли его много? Я обсуждала это с подругой, и она сказала: интересно, если бы режиссером был мужчина, получил бы он такую же реакцию?» — поделилась Джилленхол.

Особое внимание на тестовых показах привлекли сцены сексуализированного насилия. «Несколько женщин сказали: „Я не хочу смотреть, как насилуют женщину“. И я думаю: я тоже не хочу этого видеть. И все же это важная реальность культуры, в которой мы живем, — только за время монтажа этого фильма в мире произошло столько чудовищно жестоких событий в отношении женщин. Поэтому если мы собираемся это показывать, мы должны показывать это так, чтобы было трудно смотреть, потому что это действительно ужасно», — объяснила режиссер.

«Для меня было важно, чтобы каждого, кого убивают и кому причиняют боль, мы хотя бы на мгновение успели узнать. Есть случай „штурмовиков“ — на людях белые маски, и мы не знаем, кто они. А есть случай, в котором каждая смерть имеет последствия и цену — каждая», — добавила Джилленхол.

Премьера «Невесты» состоится 6 марта. Действие фильма разворачивается в Чикаго 1930-х годов: одинокое Чудовище Франкенштейна (Кристиан Бейл) отправляется к доктору Эвфрониус с просьбой создать для него спутницу жизни. Ученый и монстр вместе оживляют убитую молодую женщину, которая становится Невестой (Джесси Бакли).

