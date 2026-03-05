Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет этой весной

Арсену Маркаряну дали 4,5 года по делу о реабилитации нацизма
«Читай-город»: спрос на биографии выдающихся женщин вырос в РФ почти вдвое
Мэгги Джилленхол рассказала, что студия потребовала вырезать из «Невесты» сцены насилия и рвоты
Музыканты Пикника «Афиши» и блогеры проведут фитнес-тренировки в Москве
При производстве «Проекта „Конец света“» не использовали хромакей
Опрос: 68% женщин готовы расстаться с мужчиной, если тот скрывает их от друзей и семьи
В аэропорту Домодедово в багаже у иностранца обнаружили фрагмент метеорита Дронино
Показываем новый трейлер «Ангелов Ладоги» ― исторической драмы с Тихоном Жизневским
Россиянки рассказали, в образе какой культовой героини они хотели бы провести 8 Марта
Накануне 8 Марта ассоциация «Е.В.А.» проведет открытую тренировку по фейсфитнесу
Источники сообщают, что Пол Беттани может стать новым Волан-де-Мортом
Средняя продолжительность рабочего дня в России составила 7,16 часа
Юрия Сапрыкина назначили директором по развитию Музея ОБЭРИУ
Появился трейлер концертного фильма BTS на Netflix
Путин поручил рассмотреть вопрос ограничения движения электровелосипедов по тротуарам
В Приморье выпустили четырех детенышей дальневосточного лесного кота
Билли Зейн присоединится к сериалу «Король гольфа»
Ринго Старр выпустит новый кантри-альбом
Сериал «Начальная школа „Эбботт“» продлили на шестой сезон
Люси Бойнтон снимется во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
Тейяна Тейлор умоляет Пола Томаса Андерсона снять сиквел о ее героине из «Битвы за битвой»
Кристиан Бейл — о ремейке «Американского психопата»: «Смелый шаг. Удачи им»
На «Госуслугах» появится сервис для сдачи пробного ЕГЭ
Селена Гомес рассказала, что Тейлор Свифт написала песню о ней
Кейли Куоко снимется с Реем Романо и Джошуа Джексоном в сериале «Как выжить без меня»
Билл Клинтон улыбнулся, рассматривая свои фото из файлов Эпштейна
В московском музее «Царицыно» открыли выставку весенних цветов
Станцию метро «Трубная» к 8 Марта украсили с помощью более чем 400 алых роз

Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет этой весной

Фото: Start

В Москве завершились съемки пятого сезона «Папины дочки. Новые». Премьера новых серий состоится этой весной на СТС и Start, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

В новых сериях появится мама в исполнении Анастасии Сиваевой. «Даша — хорошая мама, которая любит своих детей. Да, она не пример для подражания, но если посмотреть, к чему все привело, то можно проследить ее логику и найти ответы на вопросы „почему?“, „как?“ и „что?“.  Конечно, ее возвращение не пройдет без эмоциональных моментов и слез. Выстраивание отношений с детьми всегда непростое для каждой семьи. Я сама мама восемь лет и только учусь этому», — отметила Анастасия Сиваева.

Режиссер и автор сценария Павел Брусочкин добавил, что в пятом сезоне появится персонаж из прошлых сезонов Иржи в исполнении Михаила Башкатова. Кроме того, зрителям наконец расскажут, где все это время была Даша.

1/6
© Start
2/6
© Start
3/6
© Start
4/6
© Start
5/6
© Start
6/6
© Start


Возвращение Даши повлияло и на перемены в облике Веника в исполнении Филиппа Бледного, который похудел на семь килограммов. В новых сериях кинодочка Бледного Ева Смирнова столкнулась со своим страхом — арахнофобией.

«Ужасно боюсь пауков, а моя героиня весь сезон возится с пауком. В какой-то момент поняла, что живого в руки не возьму, поэтому дали чучело. Но даже в этом случае меня охватывала паника, текли слезы, и я просто не могла себя контролировать. В итоге снималась с пластиковой игрушкой, которую оживят на экране», — вспоминает 13-летняя актриса.

По сюжету Даша (Анастасия Сиваева) возвращается домой после двух лет отсутствия и сталкивается с неожиданными проблемами: Веник (Филипп Бледный) отвык от жены, а повзрослевшие дочки стали слишком самостоятельными. Параллельно Боря (Алексей Демидов) и Галина Сергеевна (Лиза Арзамасова) учатся быть родителями, Диана (Ева Смирнова), Лиза (Вита Корниенко) и Арина (Полина Айнутдинова) ищут свое место в изменившейся семейной иерархии, а Соня (Полина Денисова) решает переехать в Петербург, что не нравится Венику, который не готов отпустить дочь.

30 октября 2025 года вышел фильм «Папины дочки. Мама вернулась». Сюжет закрутится вокруг возвращения мамы после долгого отсутствия. Ключевым событием стала свадьба Маши, которая проходила в Кисловодске.

