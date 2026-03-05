Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет этой весной

В новых сериях появится мама в исполнении Анастасии Сиваевой. «Даша — хорошая мама, которая любит своих детей. Да, она не пример для подражания, но если посмотреть, к чему все привело, то можно проследить ее логику и найти ответы на вопросы „почему?“, „как?“ и „что?“. Конечно, ее возвращение не пройдет без эмоциональных моментов и слез. Выстраивание отношений с детьми всегда непростое для каждой семьи. Я сама мама восемь лет и только учусь этому», — отметила Анастасия Сиваева.