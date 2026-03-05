Показываем новый трейлер «Ангелов Ладоги» ― исторической драмы с Тихоном Жизневским

«Централ Партнершип» поделился с «Афишей Daily» новым трейлером исторической драмы «Ангелы Ладоги». Фильм выйдет в прокат 23 апреля.
В основу сюжета легла подлинная история подвига спортсменов-буеристов. В ноябре 1941 года им дали задание доставить боеприпасы в Ленинград, вокруг которого сомкнулось кольцо блокады. Миссия молодых спортсменов превратилась в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшим соперникам в парусном спорте пришлось стать настоящей командой, чтобы выжить самим и подарить надежду другим.
Главные роли в проекте исполнили Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор»), Роман Евдокимов («Огниво»), Ксения Трейстер («Этерна»), Виктор Добронравов («Т-34»), Полина Агуреева («Долгое прощание»), Вадим Сквирский («Романовы»), Евгений Сидихин («За последней чертой») и Дирк Мартенс («Доктор Вера»).
«Блокада Ленинграда — боль, которая передается из поколения в поколение. Она ощущается в кадрах старых фильмов, в самом воздухе этих мест. Для многих это личная история — история родных. Я верю, что наш фильм будет обладать масштабом, который сможет передать величие и трагедию того времени», ― отметил Жизневский.
Режиссером выступил Александр Котт, известный по фильмам «Брестская крепость» и «Северный полюс». «В Музее блокады Ленинграда есть уникальная экспозиция, посвященная эвакуации детского дома. Директор детдома оставил после себя десятки писем, сейчас они представлены в музее. И это невероятная история про то, как директор пытается эвакуировать детей и не может, потому что вокруг война. Это сюжетная линия, которая двигает нашу историю», — поделился Котт.