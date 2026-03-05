Источники сообщают, что Пол Беттани может стать новым Волан-де-Мортом

Сериал «Гарри Поттер» выйдет на экраны в 2027 году, его выпустит телеканал HBO. Шоу будет состоять из восьми серий и отличаться реализмом визуала. Создатели шоу стремятся передавать магию с помощью прикладных средств, а не компьютерной графики. Во время препродакшена команда обсуждала использование фотохимических элементов.