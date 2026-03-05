Источники сообщают, что Пол Беттани может стать новым Волан-де-Мортом

Пол Беттани — главный кандидат на роль злого волшебника Волан-де-Морта в сериале HBO по «Гарри Поттеру» Джоан Роулинг, сообщает инсайдер DanielRPK.
Беттани известен в первую очередь по роли Вижна в киновселенной Marvel: он появлялся в нескольких фильмах и в сериале «ВандаВижен». Актер также снимался в «Играх разума», «Догвилле» и «Коде да Винчи».
Официального подтверждения от HBO и Warner Bros. пока нет. Если слухи подтвердятся, Беттани на экране появится не сразу: в первом сезоне, основанном на книге «Философский камень», Волан-де-Морта покажут лишь на затылке профессора Квиррелла.
Сериал «Гарри Поттер» выйдет на экраны в 2027 году, его выпустит телеканал HBO. Шоу будет состоять из восьми серий и отличаться реализмом визуала. Создатели шоу стремятся передавать магию с помощью прикладных средств, а не компьютерной графики. Во время препродакшена команда обсуждала использование фотохимических элементов.
В сериале покажут гораздо больше, чем было в книгах или фильмах: например, зрители увидят больше домашней жизни Драко Малфоя — эти эпизоды помогут глубже раскрыть характер героя.
Главные роли в шоу исполнят Доминик МакЛоклин (Гарри), Арабелла Стэнтон (Гермиона) и Аластер Стаут (Рон). К касту также присоединятся Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет МакТир (Минерва МакГонагалл), Люк Таллон (Квиринус Квиррелл) и Пол Уайтхаус (Аргус Филч).