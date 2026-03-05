Появился трейлер концертного фильма BTS на Netflix

Netflix опубликовал трейлер концерта кей-поп-группы BTS в честь выхода их нового альбома. Их первое выступление в рамках мирового тура будет транслироваться на стриминге в прямом эфире.
В трейлере показаны записи других концертов BTS и слышны закадровые голоса фанатов, которые ждут возвращения группы. «Мы пообещали фанатам, что вернемся», — говорят участники группы. В ролике также можно увидеть членов BTS на фоне корейских храмов.
Альбом «Arirang» выйдет 20 марта, всего на пластинке 14 композиций. Это будет первый полноценный групповой релиз коллектива почти за четыре года. Уже на следующий день после релиза BTS отправятся в мировой тур.
Режиссером концертного фильма станет Хэмиш Хэмилтон, который с 2010 года руководил большинством шоу в перерыве между матчами Суперкубка в США. Стрим станет первой в истории прямой трансляцией из Южной Кореи, показанной по всему миру.
27 марта Netflix также выпустит документальный фильм о подготовке группы к возвращению на сцену. Его название — «BTS: Возвращение». Режиссером выступил Бао Нгуен. В фильме будет показано, как участники коллектива «создают новую музыку, отражающую то, какие они сейчас, и создают альбом, который станет знаковым для своего времени».