Билли Зейн присоединится к сериалу «Король гольфа»

Фото: Monica Schipper / Getty Images

Американский актер Билли Зейн («Титаник», «Фантом») присоединится к актерскому составу сериала «Король гольфа». Об этом написал Deadline.

Зейн появится во втором сезоне шоу. Кого именно он сыграет, неясно. Сериал рассказывает о бывшем профессиональном гольфисте, который после развода и конца карьеры работает в магазине спортивных товаров.

По сюжету, герой делает ставку на будущее, положившись на проблемного 17-летнего игрока в гольф по имени Санти. Главную роль в сериале исполняет Оуэн Уилсон. Роль Санти играет Питер Дэйджер.

Сериал выходит на стриминговом сервисе Apple TV. В актерском составе шоу — Марк Марон, Мариана Тревиньо, Лилли Кей, Тимоти Олифант, Джуди Грир. Оуэн выступает исполнительным продюсером проекта, Джейсон Келлер — его создателем.

Над шоу работают также Бен Сильверман из Propagate Content, Гаймон Касади из Entertainment 360, Говард Т. Оуэнс, Родни Феррелл, Дрю Бакли, Кристофер Мойнихан, Билл Каллахан и Джаффар Махмуд.

