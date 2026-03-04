Сериал «Начальная школа „Эбботт“» продлили на шестой сезон

A24 открывает свадебную часовню для промо фильма «Вот это драма!» с Зендаей и Робертом Паттинсоном
Фото: ABC

Сериал «Начальная школа „Эбботт“», который выходит на телеканале ABC, продлили на шестой сезон. Об этом сообщил Deadline.

Проект по-прежнему пользуется популярностью у зрителей. По информации Nielsen Streaming Content Ratings, шоу занимает первое место среди комедийных телесериалов по количеству просмотров на разных платформах у аудитории в возрасте 18-49 лет.

Ситком «Начальная школа „Эбботт“» в жанре мокьюментари выпустили Warner Bros. Television и 20th Television в 2021 году. Проект рассказал о жизни учителей в государственной школе в Филадельфии. Шоу создала Кинта Брансон.

Главные роли в сериале исполнили Брансон, Тайлер Джеймс Уильямс, Джанель Джеймс, Крис Перфетти, Лиза Энн Уолтер, Уильям Стэнфорд Дэвис и Шерил Ли Ральф. Продюсерами шоу стали Брансон, Джастин Халперн и Патрик Шумакер.

Первый сезон проекта получил семь номинаций на «Эмми», в том числе за лучшую комедию. По итогу сериал выиграл три. Второй сезон проекта получил три премии «Золотой глобус» в категориях «Лучшая комедия/мюзикл», «Лучшая актриса комедии/мюзикла» (Кинта Брансон), «Лучший актер второго плана в драме/комедии» (Тайлер Джеймс Уильямс).

