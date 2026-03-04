Люси Бойнтон снимется во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»

Британо-американская актриса Люси Бойнтон, известная по фильму «Богемская рапсодия», снимется во втором сезоне сериала «Рыцарь Семи Королевств». Об этом сообщил Deadline.
Бойнтон сыграет леди Роханну. Помимо нее, в шоу появятся Бабу Сисей и Питер Маллан. Им достанутся роли сира Бенниса и сира Юстаса Осгрея.
«Рыцарь Семи Королевств» — приквел «Игры престолов». Проект основан на цикле Джорджа Р. Р. Мартина «Повести о Дунке и Эгге», действие которого происходит за 90 лет до событий «Игры престолов». Главные роли исполнили Питер Клэффи в образе рыцаря Дункана Высокого и Декстер Сол Анселл в роли его юного оруженосца Эгга.
Мартин выступил соавтором сценария и исполнительным продюсером вместе с Ирой Паркер, которая также является шоураннером сериала. Режиссерами первого сезона стали Оуэн Харрис и Сара Адина Смит.
Действие сериала разворачивается в эпоху, когда Железный Трон всё ещё принадлежит династии Таргариенов. Проект вышел на экраны в январе 2026 года. Съемки второго сезона начались в декабре.